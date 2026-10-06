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Paraná: destacan el avance de la obra Humedales del Oeste

Los trabajos en el barrio Humedales del Oeste cuentan con una inversión de más de $9.473 millones y presentan un avance del 51%.

6 de octubre 2026 · 09:05hs
Los trabajos en el barrio Humedales del Oeste cuentan con una inversión de más de $9.473 millones y presentan un avance del 51%.

Los trabajos en el barrio Humedales del Oeste cuentan con una inversión de más de $9.473 millones y presentan un avance del 51%.
Los trabajos en el barrio Humedales del Oeste cuentan con una inversión de más de $9.473 millones y presentan un avance del 51%.

Los trabajos en el barrio Humedales del Oeste cuentan con una inversión de más de $9.473 millones y presentan un avance del 51%.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, visitó las obras de infraestructura que el organismo lleva adelante en el barrio Humedales del Oeste, correspondiente al conjunto habitacional Paraná 500 Viviendas.

Características técnicas

Los trabajos cuentan con una inversión superior a los 9.473 millones de pesos y presentan un avance del 51% ciento. Son ejecutados por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Caballi SA - Szczech SA, en el marco del plan de obras que desarrolla el organismo para fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento urbano de la zona.

Las obras contemplan la ejecución de 2.702,98 metros lineales de desagües pluviales subterráneos, con caños de 600, 800, 1.000, 1.200 y 1.400 milímetros; 26 cámaras de captación con rejas; 34 cámaras de inspección simple y 12 cámaras de inspección doble.

Además, incluyen la consolidación de calles hasta el riego de imprimación y la ejecución de 9.625,68 metros lineales de cordón cuneta de 0,60 y 0,80 metros, según corresponda, completando un total de 59 cuadras a intervenir.

Beneficio para 500 familias

De la recorrida participaron el director de Obras del IAPV, Martín Arredondo, y representantes de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, quienes brindaron detalles técnicos sobre el desarrollo de la obra.

El titular del IAPV señaló que "los trabajos beneficiarán en forma directa a 500 familias e integrarán urbanísticamente a este importante sector de la capital provincial".

Asimismo, remarcó la "decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de asumir el compromiso financiero para completar estas obras, no solo para mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas, sino también para reactivar la economía local y generar empleo".

Paraná Obras Barrio 500 Viviendas
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