La historia detrás de la foto que la policía no quería que se sacara

Entre las muchas imágenes de la manifestación del lunes pasado que circularon por las redes sociales pero que no fueron televisadas, hay una del fotógrafo chileno Jaime Andrés que sobresale. Desde su moto, un policía apunta con su escopeta a un grupo de reporteros gráficos. Los fotógrafos levantan sus cámaras y sus manos para evitar que les disparen. Quien más cerca queda de la moto policial es Alfonso Sierra, que además de ser fotógrafo independiente trabaja como actor en el programa Peter Capusotto y sus videos.





"Esa secuencia se dio en donde atropellaron a Alejandro Rosado, el cartonero de 19 años al que le pasaron por arriba con la moto cuando ya le habían disparado en la panza. Es sobre Hipólito Yrigoyen, y los que nos apuntan son del Grupo Halcón, que volvían de tirar bombas de gas lacrimógeno dentro de una parrilla muy chiquita que está sobre la 9 de Julio", cuenta Sierra a Tiempo. El grupo de reporteros volvía de tomar fotos en esa parrilla y se acercaba al lugar donde Alejandro estaba tirado en el suelo, rodeado de gente que trataba de ayudarlo a la espera de que llegue la ambulancia.





Con tiempo libre a lo largo de todo 2017, ya que no hubo grabación de Peter Capusotto y sus videos, Alfonso Sierra aprovechó para agarrar su cámara y hacer un registro independiente de las numerosas manifestaciones que hubo a lo largo del año. Su trabajo luego fue donado a distintas publicaciones y portales comunitarios o cooperativos, como Revista Cítrica, Pressenza y más. "No sorprende el accionar. Estuvieron siempre con una actitud ultraviolenta. Se le debe despertar una adrenalina especial a una persona que tiene esa psiquis. Nos apuntaron amenazantes con la escopeta. A un compañero, Manuel Cortina, le tiraron. Nada grave: le pegó un balín en la pierna. Es amenazante. Esa misma situación la vivimos en la jornada por lo menos diez veces. Todo el tiempo había que protegerse, que levantar las cámaras y las manos porque era una situación amenazante con la gente que estaba tomando registro. Es lo que venimos viendo desde la movilización del 1° de septiembre, cuando fue la protesta por la desaparición de Santiago Maldonado", relata Sierra.





Uno de los personajes que personifica Sierra en Peter Capusotto es el de David Van Troglio, el rockero que debe responder las insoportables preguntas de Claudio Tepongo, el periodista que conduce el programa "Vas a decir lo que necesito que digas". Es un sketch que ironiza acerca de cómo los medios de comunicación pueden tensar una situación hasta llevarla al punto que les convenga. No hay metáfora: "Pareciera que se les está escapando de las manos la discusión de la imagen, que es lo que a ellos más les preocupa. No quieren que quede registro. Es muy interesante cómo armaron la situación visual, concentraron la atención de las cámaras de televisión en el cordón ínfimo de la Plaza cuando alrededor pasaban otras cosas, como lo que estábamos fotografiando. Con eso ya ganaron la batalla visual para sus votantes y sus voceros".





Mientras en esa esquina los fotógrafos tenían sus cámaras arriba para no ser agredidos por la Policía, desde otro ángulo Jaime Andrés logró disparar su cámara. Por eso existe esta historia. "Me hubiese gustado tener más y mejores fotografías, pero también fui amenazado/apuntado y cuando sabés que actúan con total impunidad, te da miedo. Sí: miedo. Miedo porque en otras oportunidades -no le cuenten a mi papá- ya me dispararon en el brazo y en la espalda, no estando interfiriendo en ningún operativo, ni mezclado entre manifestantes (...); miedo porque el chorro de agua me llegó a pleno y a corta distancia en un contexto similar; miedo porque sin mediar advertencia y por la espalda (y a no mas de medio metro) un policía me vertió gas pimienta sólo por estar fotografiando una detención azarosa", publicó Andrés en su cuenta de Facebook. El miedo se transformó en acción. Y la acción en registro.





Fuente: Diario Tiempo Argentino.