Wolverhampton presentó a Diego Costa junto a varios lobos

La increíble presentación de Diego Costa en los Wolves: "Estaba muerto de miedo"

Párrafo aparte para el video: ¡aparece Diego Costa sosteniendo a lobos reales atados con cadenas! "Estaba muerto de miedo. Sujetando la cadena no dejaba de pensar: '¿Y si a este lobo se le ocurre saltar encima de mí?", reveló el delantero durante la conferencia de prensa. "La señora que los entrenaba no paraba de llamarlos, les pedía que se movieran un poco y los lobos no hacían nada. Y pensé: 'Si no hacen nada con la entrenadora, si vienen...'. Cuando vinieron y me olieron el pie, supe que estaba acabado", agregó entre risas. Y cerró: "Entonces me asusté un poco. Eran lobos, no perros. Fue una experiencia genial, pero no muy cómoda. Tengo cinco perros, pero no son lobos".

La carrera de Diego Costa