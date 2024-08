Valentín Aguirre ganó en La Plata escoltado por el entrerriano Agustín Martínez

Segundo llegó en la séptima final del año, el piloto Agustín Martínez, con la Ford Ranger, tercero, tras una dura lucha, German Todino, con Toyota, cuarto, Juan Pablo Gianini, con la Ford Ranger y quinto, Franco Morillo, también con Ford.

La competencia que se disputó este domingo en el autódromo Roberto Mouras, marcó el final de la etapa regular, que ganó: Juan Pablo Gianini y que además agrega a los otros 11 pilotos que, desde la próxima fecha, lucharán por el título.

Los clasificados, en consecuencia, más allá de Gianini son: Mariano Werner, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Rodrigo Lugón, Hernan Palazzo, Valentín Aguirre, Matías Rodriguez, Julián Santero, Germán Todino, Mauricio Lambiris y Javier Jack.

La palabra de Valentín Aguirre

“Estoy feliz por este triunfo, que es el logro del equipo que me dio una camioneta increíble. Siempre estuve adelante y el funcionamiento fue óptimo. Esta carrera es una recompensa de lo que me pasó en San Juan y me alegro de que finalmente me llegó el triunfo”

La próxima carrera de las TC Pick Up será el 1 de setiembre, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.