Tony Fontana volvió a Atlético Paraná con el objetivo de ascender

Estará acompañado en el cuerpo técnico el histórico preparador físico Sebastián Tati Furios y el entrenador de arqueros Paulo La Pepa Sauthier. Además existe la posibilidad de que se sume alguien más al cuerpo técnico para cumplir el rol de ayudante de campo.

Tony Fontana habló de su vuelta

Tony Fontana.jpg El Decano de la capital entrerriana a logrado cuatro ascensos en los últimos 15 años y Tony Fontana sueña con otra coronación a nivel nacional.

UNO se comunicó con Fontana, quien habló del desafío que tiene por delante.

“Cuando se está por iniciar un proceso uno pone ciertas condiciones y llegamos a un acuerdo con los dirigentes. Me he mantenido en contacto con la dirigencia y tenemos una buena relación con David (Cáceres) y César (Fontana). Cuando hablamos quise saber cuál era la idea de ellos, si apostarían a intentar ser competitivos hasta el final apuntando a lograr objetivo máximo. La respuesta de ellos me convenció y arreglamos para ser el entrenador. Entre las cosas planteadas hablamos de los recursos humanos con los que vamos a contar, tener la logística que se necesita para trabajar, contar con los materiales deportivos necesarios para poder desarrollar nuestra labor, la infraestructura y demás. Además de contar con el acompañamiento constante por parte de la dirigencia mientras dure la competencia”, contó los motivos que lo sedujeron a volver a barrio San Martín.

Sin esquivarle al bulto, Fontana aseguro que aspira a poder lograr un nuevo ascenso: “Siempre sostengo que cuando inicio un recorrido me gusta llegar hasta el final. He podido lograr dos ascensos en este torneo, uno con Arsenal y otro con Paraná. Pregono que seamos competitivos hasta el final y quería tener en claro que la dirigencia pensaba igual”.

Quiere un Atlético Paraná protagonista

El Tony también habló de los jugadores con los que cuenta y reconoció que buscará incorporar refuerzos que jerarquicen la plantilla.

“El club tiene una base de jugadores que es importante y siempre hay que respetarla. Pero también sabemos que necesitamos un equipo largo, por lo que debemos incorporar para tener cantidad y calidad en nuestro plantel”.

“Cuando digo que quiero ser ambicioso es porque quiero armar un equipo competitivo –prosiguió–. Estamos haciendo una captación de jugadores que están quedando disponibles en el mercado, siendo conscientes de que se están jugado el Federal A y las ligas. La idea es traer lo mejor de la zona que esté dentro del presupuesto del club. Cuando armamos el plantel que ascendió en 2022 trajimos chicos que eran suplentes en divisiones superiores como Nico Retamar en Las Parejas, el Flaco Lazza en Gimnasia de Concepción del Uruguay, Joni Paiz en Unión de Sunchales o Emanuel Romero en Central Córdoba. Después de ese torneo muchos jugadores fueron en línea ascendente en su carrera por sus méritos. El Club Atlético Paraná es una vidriera importante y con eso trataremos de convencer a jugadores que no tengan lugar en alguna categoría superior, motivándolos que pueden relanzar su carrera acá”.

Atletico Paraná Ascenso 1 (4).jpg José Cáceres en la caravana de Atlético Paraná y charlando con Ovación desde colectivo arias

Para finalizar, se refirió a lo que significa el Decano en estos torneos: “Paraná es un equipo con mucha tradición en el fútbol local y regional. Tiene un estadio con mucha mística y cuenta con una camiseta pesada. Eso es lo que tratamos de hacerle entender a los jugadores que llegan para generar un convencimiento, sabiendo que en menos de 15 años se han conseguido cuatro ascensos y se puede ir por otro”.

Acondicionan el piso del estadio Mutio

Trabajos mutio.jpg

Iniciaron los trabajos para que el campo de juego vuelva a brillar. Se realizaron controles de malezas y plagas, aplicaciones de fertilizantes, aireación, rellenado de la cancha con tierra negra y arenado.