Franco Colapinto se disculpó por las polémicas declaraciones sobre Uruguay

El piloto Franco Colapinto había asegurado que son "una provincia argentina", que no inventaron nada y que "se copiaron todo".

El piloto argentino de reserva de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se disculpó en redes sociales por las polémicas declaraciones sobre Uruguay en las que afirmó que es una “provincia argentina”, que no inventaron nada y que “se copiaron todo”.

En medio de la espera por una oportunidad en la Fórmula 1, el oriundo de Pilar tuvo unas declaraciones controversiales para con Uruguay que generaron un sinfín de polémicas: "Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.