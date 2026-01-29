Uno Entre Rios | Ovación | SUP

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Es el primer duatlón de Sup y Running que se realizará en Paraná. Están abiertas las incripciones para el evento que se realizará el 7 de marzo.

29 de enero 2026 · 17:02hs
El Thompson se colmará de atletas que vivirán una experiencia única el 7 de marzo en el Balneario. Un Suplatón que tendrá como protagonistas a dos de los deportes más destacados de la ciudad de Paraná. El SUP (2Km) y el Running (5Km) formarán parte de una jornada de prueba combinada.

El sábado 7 de marzo a partir de las 17 en el Balneario Thompson se vivirá una gran fiesta del deporte. "Es una prueba combinada para hacerlo en forma individual o combinarse en equipo, por ejemplo, que alguien corra y que otro haga la parte de la tabla", explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), la organizadora por Amigos del Río, Viviana Paiva.

Inscripciones

Los inscriptos participarán de varios sorteos, como una bicicleta eléctrica, patines, y mucho más. Los primeros 100 se llevan remera en el kit.

Premiación General: primeros 3 Damas y Caballeros.

Categorías individual.

Postas: primeros 3 Damas / Caballeros / Mixtos.

Categorías postas: -90 años y +90 años

Hasta el 10/02: $50.000

Desde el 11/02: Individual: $70.000 o 2 cuotas de $35.000 (1.ª cuota hasta el 26/02) Dupla (cada uno): $70.000 o 2 cuotas de $35.000 (1.ª cuota hasta el 26/02)

Escuchá la nota completa:

VIVIANA PAIVA

Organiza Alguien Como Yo FQ y Amigos del Río La conferencia de prensa con su respectiva presentación oficial será el 11 de febrero en el Marán Suites and Towers.

SUP Running Paraná Río Paraná Thompson inscripciones
