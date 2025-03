Dolor en el mundo del boxeo: murió George Foreman

“Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo, rodeado por sus seres queridos”, escribió la familia del ex campeón, en un mensaje en el que destacaron también su rol fuera del ring: “Un predicador devoto, un marido ejemplar, un padre amoroso, y un abuelo y bisabuelo orgulloso”.

Foreman fue una de las grandes figuras del boxeo mundial entre las décadas del 60 y del 90. En 1968 se consagró campeón olímpico en los Juegos de México y luego desarrolló una exitosa carrera profesional en la que acumuló 76 victorias (68 por nocaut) y apenas cinco derrotas.

Fue protagonista de peleas inolvidables, como el combate ante Muhammad Ali en Kinshasa, Zaire (actualmente la República Democrática del Congo) en 1974, conocido como The Rumble in the Jungle, la cual fue catalogada como "La pelea del siglo".

Además de su carrera deportiva, Foreman se destacó por su faceta empresarial y como predicador.

La carrera de George Foreman

El estadounidense, nacido en 1949 en Marshall, Texas, consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, con 19 años. En 1973, se convirtió en campeón mundial , luego de arrebatarle el cinturón a Joe Frazier, en Kingston, capital de Jamaica.

Una temporada después, enfrentó a Ali en el Estadio Nacional de Kinshasa, Zaire, y perdió por primera vez en su carrera profesional, luego de ser noqueado en el octavo round.

Tras haber estado alejado de los cuadriláteros, regresó a la actividad y logró y su segunda consagración como campeón mundial a los 45 años, en 1994, cuando venció por nocaut a Michael Moorer. Con ese triunfo se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más veterano de la historia.

Continuó su carrera hasta 1997, cuando perdió ante Shannon Briggs en Nueva Jersey y abandonó la actividad.