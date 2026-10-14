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Caos e incidentes en el ingreso de los hinchas de River al estadio de Sarmiento de Junín

Uno de los accesos colapsó y hubo represión por parte de la policía bonaerense a los hinchas de River en el estadio Eva Perón.

14 de octubre 2026 · 20:43hs
Los hinchas de River tuvieron problemas para ingresar al estadio.

Los hinchas de River tuvieron problemas para ingresar al estadio.

En la previa del partido entre Sarmiento de Junín y River, hubo incidentes entre los hinchas del Millonario y la policía de la provincia de Buenos Aires en uno de los accesos al estadio Eva Perón. Algunos aficionados pidieron asistencia médica.

Unos 4500 hinchas de River asistieron al estadio de Sarmiento de Junín para el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. Y a pesar de que las puertas habían abierto a las 16.30 hs, la mayoría llegó sobre la hora.

Incidentes en Junín

En ese contexto, el operativo policial falló y se generó un colapso en el acceso a las tribunas. A raíz de eso, se vivieron minutos de tensión en los que algunos hinchas sufrieron heridas y bajas de presión ante el acumulado de gente.

Ante este escenario, los propios aficionados de River abrieron a la fuerza una de las puertas para descomprimir la masa de gente y poder acceder finalmente a las tribunas asignadas para los visitantes.

La policía, en tanto, formó un pasillo a través del cual entraban los hinchas y los reprimieron con palazos y gases lacrimógenos.

Una de las razones que dieron desde la organización es que hubo sobreventa de entradas, lo que provocó un caudal mayor de gente tanto en los accesos como en las tribunas.

River Junín incidentes Sarmiento
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