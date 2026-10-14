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River tiene un duelo clave para sus aspiraciones ante Sarmiento de Junín

El Verde recibirá desde las 19 al Millonario, en el partido pendiente de la fecha 11. River está fuera de la zona de playoffs y está obligado a ganar.

14 de octubre 2026 · 07:20hs
En el partido en Junín también habrá una tribuna para hinchas de River.

En el partido en Junín también habrá una tribuna para hinchas de River.

Sarmiento de Junín y River jugarán este miércoles desde las 19 en el Estadio Eva Perón, por el partido postergado correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido de la Zona B será dirigido por Sebastián Zunino y televisado por TNT Sports Premium.

El Millonario va por un triunfo que le permita acomodarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual contra el Verde, que viene de ganarle a Aldosivi.

Luego de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el cuadro de Núñez continúa con su actividad en el Torneo Clausura, donde marcha noveno con 16 unidades y un partido menos. Los dirigidos por Leonardo Ponzio se juegan un duelo clave pensando en prenderse a la tabla anual y meterse a la zona de playoffs.

La Banda Roja está fuera de la zona de clasificación, un punto por debajo de Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia, y necesita sí o sí los tres puntos para que no se le complique su clasificación a la próxima instancia. El cuadro de Núñez no tiene margen de error y lo único que maquillaría su pésimo año sería consagrarse en el campeonato.

Ponzio aún no decidió por completo al equipo que alineará, pero la base será similar a la que presentó el sábado en el Monumental. Las dudas pasan por los regresos de Aníbal Moreno y Thiago Almada, que podrían meterse en el once en lugar de Fausto Vera y Lautaro Pereyra.

Con esto en mente, el entrenador saltaría a la cancha con Santiago Beltrán bajo palos y la clásica línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, que viene de hacer el gol del triunfo.

En la mitad de la cancha la incógnita pasaría por Vera o Moreno en el carril central, con Tobías Andrada y Tomás Galván abiertos aportando en ofensiva. Almada podría ser el enganche si le gana la pulseada a Pereyra y Sebastián Driussi compartiría la punta con Ángel Correa.

Por su parte, Sarmiento viene de vencer a Aldosivi tras dos partidos sin sumar de a tres y sigue peleando en lo alto de la Zona B. En caso de obtener la victoria, el Guerrero llegará a 22 unidades, las mismas que tienen Rosario Central, Belgrano y Argentinos, los líderes del grupo.

El Verde, dirigido por el ex-Patronato Facundo Sava, es una de las sorpresas del campeonato y debe lograr un buen resultado para empezar a asegurarse su lugar en los playoffs que definirán al ganador de la actual competencia del fútbol argentino.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año en el Monumental, por la fecha 11 del Apertura. Aquel día Driussi y Ian Subiabre marcaron los únicos goles para el triunfo del local por 2-0.

Habrá visitantes en Junín

Habrá una tribuna para simpatizantes de River, lo cual requerirá un importante despliegue de seguridad y logística en el estadio Eva Perón. Según informó Sarmiento, Aprevide habilitó nuevos lugares en el estadio, que se sumarán a las 3.000 entradas que ya se habían vendido. De esta manera, se agregaron 1.500 localidades.

Formaciones para Sarmiento y River

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Hora y TV: 19 (TNT Premium).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Eva Perón.

River Sarmiento Torneo Clausura Fútbol
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