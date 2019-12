Anna Giorgio, la piba que no tiene techo

Anna Giulia Giorgio, por porte y talento, marcó la diferencia desde muy pequeña en las formativas del Club Atlético Talleres de Paraná.

Durante años vistió la camiseta del Rojo donde fue campeona y le abrió el camino para representar a Paraná y a la provincia en distintos seleccionados. Y también logró títulos provinciales y locales.

La jugadora de 15 años nacida el 29 de febrero de 2004 en Paraná decidió este año continuar su carrera en Obras Sanitarias. Armó las valijas y se fue a Buenos Aires donde además tuvo que cambiar de compañeras de escuela.

En la gran ciudad completó un año exitoso. Jugó en tres categorías: U15, U17 y U19 y cerró el 2019 con dos títulos en la Asociación Femenina Metropolitana de Básquetbol (AFMB) en las dos categorías superiores.

“Estoy muy contenta por este año, fue increíble”, sostuvo la ex jugadora de Talleres.

Annita contó que tomó la decisión de dejar la ciudad de Paraná porque consideró que era una posibilidad de “seguir creciendo” en el deporte y destacó el club de Buenoas Aires.

“Fue una excelente oportunidad irme a otro lado y probar nuevas experiencias para seguir creciendo en el básquet. Aproveché la posibilidad porque me pareció una buena idea y como me gustaba el club, no la dejé pasar”, contó en su visita a UNO junto a sus padres Darío y Marisol a quienes ve “felices” por el año que tuvo. “Ahora que me vine están mejor porque me extrañaban un montón”, rebeló entre risas.

Obras es uno de los clubes más importante de la historia del básquetbol nacional por su permanencia. Y su profesionalismo se percibe tanto en el básquet Masculino como en el básquet Femenino. Según Anna este nuevo mundo está siempre pendiente del jugador y se siente muy agradecida.

“La gente del club está siempre con vos, te apoya siempre y si necesitás algo te lo dan. Los entrenadores están todo el tiempo encima, apoyándote y dándote aliento para mejorar. Te dan todo el tiempo herramientas para que no te rindas y resolver problemas del juego y estoy más que agradecida”, manifestó Giorgio.

A pesar de llevar la pelota y postearse cada tanto, Anna, se define como “alera” y es una goleadora innata. Terminó con el promedio de puntos más alto de su categoría 21,25 puntos por partido y jugó todo el año por su incursión en 17 y 19. Y para ella cada equipo tuvo su impronta y su aprendizaje según contó. “Es una enseñanza siempre porque vas cambiando de jugadoras y de jugadas. Tenemos un gran equipo en U17, pero nos llevamos muy bien en todos los grupos. En U19 tuve la chance de jugar un partido y lo disfruté al máximo como en U15”, relató la tiradora de 1,75 metros.

A pesar de su corta edad se muestra madura y convencida de lo que quiere. Cuenta con varios lauros individuales como haber sido goleadora de la Liguila Provincial en U13 en 2017 y goleadora entrerriana en ese mismo año, pero al mismo tiempo se toma todo con cautela y disfruta de su presente.

“Soy muy chica, pero todos los días se aprende algo nuevo. Igual me falta mucho y la verdad no está mal ir despacio. Me gusta hacer lo que hago”, reflexionó la jugadora medalla de plata en los Juegos Evita y los Juegos del Centro en 2017.

EL SUEÑO. Anna tiene claro que su próximo paso será la Liga Nacional, pero también su deseo llega más lejos. “Como deportista mi objetivo es llegar lo más lejos posible en Obras y después llegar a lo más alto y seguir mi carrera afuera del país”, confesó decidida la alera.

Su vínculo con Obras continuará el año que viene y se vienen varios objetivos y no se conforma con lo logrado sino que va por más.

“El 15 de enero tenemos que arrancar la pretemporada con el calor y con la parte más exigente, pero hay que meterle duro para que este año sea mejor”, s desafió.

CELESTE Y BLANCA. Anna Giulia integró la Preselección Argentina en la categoría U14 y este año volvió a vestir la camiseta celeste y blanca cuando concentró con la preselección argentina de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en formato de 3x3 en Dakar en 2022.

“Tuve la oportunidad de poder estar en la Selección y de compartir días con las chicas y seguir disfrutando del básquet. En febrero tenemos otra concentración y esperemos que llegue ese momento”, comentó entusiasmada la goleadora de Paraná que disfruta del básquet y quiere llegar a vestir la camiseta de la Selección de en un torneo oficial.

