Ahora el Gurisito habló de la posible vuelta del Gurí

El último fin de semana se instaló a modo de posibilidad –aunque no tan posible– de que Omar Martínez regrese solo por la carrera de Posadas a subirse al Ford que dejó vacante Leonel Pernía. Ahora, su hijo Agustín Martínez también opinó sobre la posible vuelta y también el Gurisito empezó a recibir algún pedido de insistencia.

La salida de Leonel Pernía de la estructura dejó un auto libre en el equipo que conduce el Gurí Martínez, y hasta ahora no ha aparecido ningún candidato para reemplazarlo, lo que alimentó la ilusión de los hinchas del Óvalo de volver a ver a su ídolo en la máxima. Sobre esto, su hijo también opinó en Campeones: “Que se dé el gustito una fecha estaría bueno. Ganas le sobran” Y siguió: “Hay muchos que me piden a mí que le insista a mi papá para que corra en el TC. Uno es Otto (Fritzler), que es fanático de mi papá y se vuelve loco por correr con él”.

A modo de chanza indicó: “Con que dé una vuelta en cada tanda, capaz que llega físicamente para la final, pero capaz que da 10 vueltas y listo, lo estaciona”. Las redes sociales también se manifestaron por el regreso del dos veces campeón de TC para la próxima fecha del 2 de julio en Misiones, pero todo hace indicar que sería muy difícil aunque nadie se anima a descartar por completo.

Ganador

Agustín llega de vencer en la última fecha del TC Pista en Rafaela, donde tuvo un equilibrado e inequívoco manejo en uno de los circuitos más tradicionales de la categoría. El joven de 19 años repasó cómo vivió la final en el Templo de la Velocidad: “Sabía que teníamos un buen potencial en el motor y eso nos ayudaba bastante a defendernos a la hora de frenar”. Y amplió: “Veníamos de dos podios consecutivos y nos faltaba la victoria. Estoy contento por cómo se dio”. Agustín había repetido dos segundos puestos en las citas de Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo.

Además, resaltó lo importante que es adquirir experiencia en las TC Pick Up con corredores del Turismo Carretera y referentes como Mariano Werner, Juan Pablo Gianini o su propio padre. “Me gusta pelear con pilotos de renombre en las Pick Up. Primero corro como con cualquier otro, pero cuando termina la carrera y pienso contra quienes competí, me doy cuenta de lo valioso que es”. En su proyección como piloto, y aún sin haber arribado a la máxima del automovilismo, el Gurisito le saca provecho a la posibilidad de compartir pista con quienes probablemente sean sus futuros compañeros.