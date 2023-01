Un intendente posicionó a Bahl como candidato a gobernador

El intendente norteño habló de las elecciones de este año, tanto en lo provincial como en lo local, y mostró su preferencia por la precandidatura a la gobernación del actual presidente municipal de Paraná. “Es una persona a la que respeto muchísimo, tiene un manejo y un equipo de trabajo brillante que lo acompaña desde hace muchos años, ha formado un equipo muy bueno de trabajo. Para mi Beto tiene el perfil que necesitamos en el Justicialismo para hacer frente a una candidatura a la gobernación de la provincia de Entre Ríos”, destacó Chapino.

Gerardo Chapino.jpg

Recalcó sobre la precandidatura de Bahl: "A mi no me caben dudas que si Beto tiene las ganas y el ímpetu de ser candidato a la gobernación, le va a ir muy bien. Y en lo personal me gustaría que Bahl tenga esa aspiración y la defina”.

En cuanto al ámbito local, y las postulaciones del oficialismo, dijo que aún no hay nada definido, aunque expresó que “hay tres personas” que podrían ser los precandidatos a la presidencia municipal, “que pertenecen a la línea de trabajo que hemos podido ir formando en estos años, cualquiera de ellos puede llevar adelante el municipio de esta ciudad; que están preparadas y han adquirido experiencia”.

Aunque no quiso nombrarlos, se insinúa que se trata de miembros de su gabinete; los secretarios municipales de Desarrollo Social, de Gobierno y Hacienda y de Cultura, Turismo y Deportes, Soledad Romero, María Isabel Kessler y Xavier Cáceres, respectivamente.

“Queremos seguir transformando a Federal, como lo hemos venido haciendo”, declaró; y agregó “Federal nunca había tenido la cantidad de obras que se han ejecutado y las que se están por ejecutar, jamás había tenido el crecimiento en lo cultural, en lo deportivo, en la ayuda, en la colaboración, en desarrollo social, en todas las áreas hemos crecido y mucho”, expresó.

Gerardo Chapino contó también que se aspira a conseguir un lugar dentro de los primeros lugares de la lista de Diputados entrerrianos para 2023.

En cuanto a sus expectativas personales sobre candidaturas, Chapino aseguró que no quiere tener ningún enfrentamiento con la Senadora Nancy Miranda, a quien llamó “la negra”, “porque tenemos que seguir trabajando en conjunto”, explicando que Miranda “a gestionado muchísimo, como nadie lo ha hecho, para la comunidad de Federal y del departamento”.

“Por el bien del Justicialismo tenemos que seguir trabajando juntos, y luego se verá si conseguimos un lugar en la lista de Diputados provinciales, uno podrá jugar en este cargo y otro como candidato a Senador provincial”, manifestó.

Chapino dijo que si esto no se diera no esta en su voluntad romper al Justicialismo, “y si tengo que dar un paso al costado lo daré, yo no nací siendo político, y si tuviera que hacerlo volvería a mi profesión (radiología), a la que adoro y aprecio muchísimo”. (Federal al Día).