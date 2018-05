Son constantes las multas de tránsito erróneas y aconsejan hacer descargo

Tras conocerse el caso de Raúl Jacob, el vecino de Crespo al que le llegó una multa desde la provincia de Buenos Aires reclamándole una infracción cometida en un lugar en el que nunca estuvo, nuevamente se encendió un debate sobre cómo proceder en estos casos. El hombre, que tiene 73 años y por su edad debe renovar su licencia de conducir cada año, comentó a UNO que recibió una fotomulta que le llegó a su domicilio desde el municipio de Tigre por no detenerse antes de una senda peatonal de esa localidad. "Cuando me llegó pensé que era un aviso de la Municipalidad de Crespo informándome que se acercaba la fecha de vencimiento de mi carné, como suelen hacer, pero luego vi que era una multa y me sorprendió su procedencia, porque con mi moto y a mi edad nunca pude haber ido a Tigre", señaló.

Su moto es una 110 cc, con la que es improbable que recorra más de 500 kilómetros. Ya hizo su descargo por Internet y ahora espera que el tema se resuelva. "Soy jubilado y no puedo gastar dinero en enviar una carta documento ni en hacer una consulta con un abogado, que mínimamente me cuesta 500 pesos. Hay gente que me aconsejó que abone la multa, pero no voy a pagar algo que no existe porque no cometí esa infracción", aseguró indignado.

El monto que le solicitan para cancelar es de 760 pesos, y si paga al contado tiene un 50% de descuento. "Es una moto que aparece en la fotomulta que es muy similar a la mía, de la misma marca, misma cilindrada, y es igual el color del vehículo y del casco, pero la numeración de la patente está borrosa y no coinciden todos los números", se quejó.

Hace poco a una mujer de General Ramírez le pasó algo parecido. Cuando fue a renovar el carné, según los datos informados en el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat) que emite el Ministerio de Transporte de la Nación, le figuraban dos multas: "A mí nunca me llegó un reclamo por las multas, originadas en un lugar adonde no fui y con un auto que nunca tuve", comentó a UNO María Esther, la damnificada, que a sus 69 años también le exigen renovar la licencia para manejar año a año.

En la Municipalidad de su ciudad le explicaron que las multas figuraban a su nombre, con su número de documento y su domicilio, y se originaron por exceso de velocidad en el kilómetro 112 y en el 115 de la ruta 14, en Talitas. Una era del 10 de octubre de 2015 y la otra del 10 de diciembre de ese mismo año. El importe adeudado era de 4.400 pesos.

Lo curioso es que la patente del auto infractor es GRJ 933 y el rodado figura asentado en el registro automotor N° 3 de Quilmes. Nunca estuvo registrado a su nombre y según pudo averiguar, su propietario es un hombre, que incluso adeuda una abultada suma de patentes y otras multas.

Como era la segunda vez que le ocurría, María Esther decidió pagarle 1.000 pesos a un abogado y que se asegurara de aclarar el malentendido para poder renovar su licencia de conducir. "Por suerte pude hacerlo y las multas ya no están, espero que no vuelvan a aparecer", indicó.

Desde la Delegación en Paraná de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron que permanentemente reciben consultas sobre multas que se originaron por error. Carolina Atencio, referente de la dependencia, aclaró: "La mayoría de estas multas que se generan o que son remitidas erróneamente provienen de Buenos Aires, aunque también llegan desde otras provincias. Por ahí se crea un inconveniente porque la gente que sabe que no viajó nunca y cuyo reclamo es insólito, como el caso del señor de Crespo, no las contesta. Pero las multas no desaparecen y permanecen en un sistema de información, que es el Cenat, que se consulta al momento de renovar el carné de conducir, y también en otra base de datos cuando uno quiere transferir el auto".

Atencio señaló que en las multas emitidas por la CABA existe un correo electrónico donde reciben los descargos: "Desde la Defensoría instamos a los ciudadanos a que se defiendan y que no opten por desentenderse del tema, porque la multa va a seguir estando. Nosotros les facilitamos un modelo de la nota a presentar y a diferencia de lo que ocurría antes, cuando había que pagar una carta certificada y enviarla para hacer el descargo, ya que esta era el modo formal de hacerlo, ahora se realiza a través de un correo electrónico. Es más sencillo y además no tiene costo".

Asimismo, mencionó que incluso la multa se puede desconocer a través de un chat on line con un controlador fiscal para solicitar su baja. "Son varias las vías. La persona tiene que acreditar su identidad, hacer su descargo y poner a disposición alguna prueba desconociendo el reclamo y explicando que es propietaria de tal vehículo y no de tal otro, como aparece en la fotomulta. Entendemos que son multas que en la mayoría de los casos se originan por errores cuando se hacen las capturas de pantalla y las patentes no se leen bien", explicó.





Reclamo

La referente de la Defensoría nacional en Paraná comentó que si bien desde el organismo no pueden realizar el trámite, que es personal, sí acompañan y asesoran a los damnificados. "Si a alguien le aparece la notificación en su casa o tiene que renovar el carné de conducir, tiene que resolverlo. Hoy con los medios electrónicos es más fácil y rápido y les decimos que hagan la gestión, o que le pidan ayuda a un nieto si no manejan Internet, ya que el ciudadano tiene derecho a su defensa y los acompañamos. Les pedimos que nos manden una copia del descargo y nosotros lo que hacemos es pedir un informe al destinatario y pedimos celeridad, informando que tal y cual persona esté en determinada situación y necesita una respuesta pronto", comentó, y destacó: "Lo que vemos como antecedentes es que por lo general esas multas desaparecen, las dan de baja y nos contestan que ya fue sacada, o sea que es una vía de solución".

En este marco, sugirió que quien reciba un reclamo que considere erróneo se acerque a la Defensoría del Pueblo, situada en Monte Caseros 159, en Paraná, o se contacten vía mail escribiendo a parana@dpn.gob.ar. Si bien aclaró que si la multa proviene desde la provincia de Buenos Aires o de otra ciudad que no sea la CABA, "el trámite es un poquito más largo" porque "hay que empezar a averiguar quién dice que uno cometió la multa y tratar de comunicarse con ese Juzgado de Faltas. Si tiene una manera electrónica de resolverlo, como un mail, mejor", expresó.

Por último, explicó: "El problema enorme que hay hoy para mostros es que hay una Ley nacional de Tránsito, que es la Nº 24.449, cada jurisdicción tiene su propia adhesión. Hay un sistema dentro de la ciudad de Santa Fe y en la provincia hay otro, también uno distinto en Corrientes, y así en cada provincia. Tratamos de contactar con las defensorías en el lugar para que puedan agilizar el trámite", concluyó.