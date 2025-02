Materiales de construcción: con precios estables y financiación repuntó la venta

Desde hace meses hay materiales de construcción que no aumentan, incluso algunos bajaron. Esto permite planificar y más gente se anima a gastar

Materiales de construcción.jpg Hay más demanda de materiales de construcción tanto por obras nuevas que se inician como por refacciones.

En este marco, destacaron que con este contexto “las familias pueden proyectar sus construcciones de manera más estructurada, impulsando la compra planificada de insumos”.

Hay una necesidad de abastecimiento integral para proyectos que abarcan desde pequeñas ampliaciones hasta viviendas completas, y esto beneficia a fabricantes, distribuidores y comercios del rubro, los cuales se habían visto considerablemente afectados a inicios del 2024 con la reducción de la obra pública.

Mejoró la venta de materiales de construcción

Sobre esta curva ascendente en la demanda, Alejandro Grecca, propietario de un corralón de calle Rondeau en la capital entrerriana, analizó: “Históricamente a diciembre, enero y febrero siempre los consideramos como meses de pocas ventas, muy quietos, demasiado tranquilos: diciembre por las Fiestas, enero por las vacaciones, y febrero por la vuelta al colegio. Pero curiosamente ya a principios del año pasado se movilizó mucho el tema de la construcción, cuando en otros rubro hubo retracción en las ventas. Y ahora diciembre anduvo muy bien, enero de este año nos sorprendió también por su buen nivel de ventas, y si bien febrero se paró al 50%, creemos que si el resto del año sigue con este ritmo estable, con una inflación muy baja, pocos aumentos de precios y un mejor acceso a los créditos de la gente, las perspectivas son buenas”.

En este marco, comentó a UNO: “Lo que ha impulsado muchísimo las ventas es la posibilidad de comprar en cuotas. La mayoría de la gente que viene a buscar materiales de construcción aprovecha la financiación con las tarjetas de crédito, ya que hay bancos que tienen planes de 3 y 6 cuotas sin interés y, hay alguno que también cuenta con 12 cuotas sin recargo”.

CORRALONES CONSTRUCCIÓN.jpg

Ladrillos, cemento, arena, hierro y acero son algunos de los productos que lideran las listas de compras. “Hay gente que viene con el presupuesto tanto para iniciar una obra o para continuarla. Buscan sobre todo cemento, hierros, aberturas, bolsones de arena, piedra; es bastante variado”, afirmó Grecca, y sostuvo: “Particularmente nosotros en el negocio trabajamos con tres bancos distintos y en todos hay promociones con cuotas sin ningún interés. Eso moviliza las ventas”.

Sobre los precios, indicó: “Llevamos entre seis y ocho meses de una estabilidad asombrosa, que eso es lo que sirve para poder vender, porque la gente se anima a gastar, a meterse en crédito en cuotas de seis o 12 cuotas al ver que tiene un umbral de precios bastante más proyectable”.

A su vez, señaló que actualmente muchos clientes van comprando materiales a medida que van necesitando, y explicó: “En este momento el sistema de acopio no está siendo demasiado útil. Es útil cuando hay un ritmo inflacionario que hace que con el correr del tiempo las cosas se encarezcan, pero como están tan estables los precios no hace falta, no surge la necesidad de hacer acopios”.

"La gente busca precios"

Por su parte, Mario Godoy, encargado de un corralón de calle Blas Parera, en Paraná, observó: “Hoy en día se está vendiendo, pero antes se pide mucho presupuesto. En base a los presupuestos, se hace mejor precio en las cantidades, y después en las formas de pago también: es más conveniente pagar al contado efectivo, con débito trabajamos el precio de lista; y si no con crédito en 3 cuotas lleva un recargo del 10%, en 6 un 20%, y un 25% en 9 cuotas con Visa o Mastercard de los bancos. Con Naranja tenemos un 15% sobre el precio de lista. La mayoría de la gente que tiene que comprar en cantidades, siempre pide pagar al contado y en efectivo, porque ya está con la obra y se les hace un descuento de un 15%, de un 10%, de un 12% con esa modalidad”.

Materiales de construcción.jpg Después del impacto de la reducción de la obra pública en 2024, la construcción privada sostiene al sector

Según afirmó, en el rubro también motoriza las ventas que los precios bajaron. Sobre este punto, indicó: “Únicamente lo que se ha mantenido ha sido el precio del cemento Loma Negra. El hierro bajó un 8% y otros materiales también están más baratos, por eso los compradores buscan mejores precios. Lo que es ferretería también se abarató un 30% o 40%, que es un montón”.

Al respecto, explicó a UNO: “Bajaron los precios porque todo se maneja en base al valor del dólar en este rubro. Antes a lo mejor teníamos un peso un poco más devaluado, estábamos con la duda de si iba a seguir aumentando el dólar y por eso los precios estaban un poco más arriba. Hoy como la divisa está estable, está ´normal´, eso hace que puedan bajar los precios. Y además, el tener mucha competencia hace también que se puedan manejar otros números”.

Por último, coincidió con Grecca en que las ventas están impulsadas por obras que recién inician, y también por quienes buscan hacer alguna ampliación o un arreglo: “Se ve de todo, compras para construcciones desde cero y para refacciones. Que los precios estén estables ayuda, porque uno sabe que sale a gastar X cantidad de dinero y que eso le va a alcanzar para una determinada cantidad de materiales. Entonces por ahí eso es lo que lo deja tranquilo al que está construyendo o el que está por comprar”, concluyó.

corralones

Valores de lo más pedido

Alejandro Grecca contó que en su local el precio del ladrillo común es de 179 pesos; el ladrillo hueco del 12 está a 703 pesos; el bolsón de un metro de arena vale 35.000 pesos, y el cemento está 10.700 pesos.

Mario Godoy también compartió algunos valores de los productos más demandados: 8.300 pesos está el hierro del 8; 11.200 pesos el cemento San Martín, y el plasticor cuesta 9.500 pesos”.