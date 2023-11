Gustavo Bordet aseguró que está garantizado el pago de sueldos y aguinaldo

Al finalizar el acto de entrega de diplomas a los diputados electos por Entre Ríos, realizado en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el gobernador Gustavo Bordet respondió a las críticas de su sucesor, Rogelio Frigerio, quien manifestó que las cuenta de la provincia no están en orden y que no puede garantizar el pago de sueldos. El mandatario actual le recomendó "trabajar" y "hacerse cargo de los problemas y enfrentarlos".

Además de mencionó que inauguró 400 obras en los últimos cuatro años y hay actualmente 200 obras más en ejecución, "con las partidas presupuestarias también previstas". A eso agregó que la provincia está "ordenada también en el diálogo con todos los sectores: organizaciones gremiales, productores, industriales, pymes, exportadores y economías regionales, y mucho diálogo y acuerdos con los intendentes de las distintas fuerzas políticas".

"Es una provincia que está ordenada. Ojalá el gobernador entrante pueda desarrollar todo su proyecto de gobierno y de mi parte, Entre Ríos va a contar con un diputado para defender los intereses de nuestra provincia", continuó el gobernador Gustavo Bordet.

En respuesta a Frigerio, sostuvo: "Uno tiene que hacerse cargo de las cosas, las cosas hay que asumirlas. Nunca es fácil, se gobierna todos los días, hay que estar detrás de los problemas, enfrentarlos y resolverlos. Está garantizado el pago de aguinaldo, sueldos y el 80% del primer vencimiento de la deuda. Hay que trabajar después, eso le toca a cada uno y hay que mirar para adelante".

"Yo siempre he mirado para adelante y siempre me hice cargo de los problemas y no me tocaron épocas fáciles. Al principio de gestión hubo momentos que no podía dormir porque no sabía cómo iba a hacer para poder cumplir con los salarios. No se olviden que acá se pagaban los sueldos hasta el día 20, hoy todos los sueldos de pagan en término, este mes vamos a pagar en cinco días: a más tardar el 6 de diciembre se estarán terminando el pago de sueldos", aseguró el mandatario.

Por otro lado, admitió que las modificaciones en el impuesto a las Ganancias produjeron un impacto en las cuentas públicas de todas las provincias. "No veo que haya dificultades en el futuro, aunque sí debo decir: hay medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y que fueron votadas en el Congreso de la Nación, como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancias, que es coparticipable en un 50% y eso produce un gran desfasaje en las arcas de todas las provincias argentinas y Entre Ríos no es la excepción. Esto también me preocupa mucho y estoy dispuesto a trabajar con el gobernador entrante codo a codo para defender que se restituyan derechos coparticipables a la provincia de Entre Ríos".

Diplomas

La Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos llevó a cabo el acto de proclamación y entrega de diplomas a los diputados nacionales electos en los comicios del 22 de octubre: Gustavo Bordet, de Unión por la Patria; Francisco Morchio, de Juntos por Entre Ríos; y Beltrán Benedit, de La Libertad Avanza. Fue en un acto realizado este martes en el Salón Juan Bautista Alberdi de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Junto a Blanca Osuna, que fue reelecta, los legisladores jurarán el 7 de diciembre en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

El acto estuvo a cargo de la Junta Electoral Nacional de Entre Ríos, que encabeza Beatriz Aranguren, en su carácter de presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, e integran Leandro Ríos, como juez Federal de Paraná con competencia electoral en el Distrito; y Susana Medina, como presidenta del Superior Tribunal de Justicia; asistidos por Gustavo Zonis, secretario Electoral nacional Distrito Entre Ríos; y la doctora Narubi Godoy Peremateu, prosecretaria.