El gobierno nacional ya tiene más claro el panorama respecto de las actividades que serán exceptuadas a partir del lunes en la nueva fase de la cuarentena. Ese cronograma podría replicarse en algunas provincias, como el caso de Entre Ríos, pero todo dependerá de la aprobación de expertos del Ministerio de Salud, y en última instancia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Por lo pronto, la Casa Rosada recibió los pedidos de los gobernadores y en principio trascendió que los rubros que serán admitidos son la venta de comercios minoristas a través de plataformas on line y entrega a domicilio; la atención en consultorios médicos, tales como profesionales odontológicos y las ópticas con turnos espaciados; los centros de pago rápido extrabancarios. La construcción privada deberá esperar.

La venta minorista por delivery incluiría rubros como el calzado, indumentaria, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, jugueterías, pinturerías, será bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar el contacto personal.

“A partir del lunes se van a ir reanudando actividades en muchas provincias de la Argentina”, había dicho Cafiero el jueves en diálogo con la TV Pública. El ministro coordinador aclaró que será en “localidades, zonas, jurisdicciones que no tiene casos o que han tenido algún caso importado, donde no hay circulación viral, donde este ratio de duplicación de casos está mucho más alejado de los 14 días promedio que tiene el país”.

Cafiero, por las dudas, descartó que la flexibilización de la cuarentena implique una apertura masiva. “Se va a seguir avanzando con excepciones o con reanudar distintas actividades, pero siempre bajo protocolos y siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social”, aclaró.

El rol de las provincias

Cada provincia deberá asumir el control del cumplimiento de las medidas sanitarias y de los protocolos de funcionamiento. Esto dependerá del pedido para que se habilite una u otra actividad, aunque al cierre de esta edición UNO pudo saber que la administración Bordet anunciaría mañana el listado oficial de los nuevos sectores exceptuados.

Varios mandatarios provinciales solicitaron la puesta en marcha de las obras de construcción privadas, aunque esa posibilidad va a quedar para más adelante.

La Casa Rosada, de todas formas, no hará a lugar a todos los pedidos de los gobernadores. “Si bien ellos pidieron abrir varios sectores, nosotros lo vamos a acotar para tener un control sanitario”, dejó entrever la Nación. Hay rubros que quedarán para más adelante.

Según un relevamiento, hay muchas provincias que no hicieron ningún requerimiento a la Nación para autorizar actividades o lugares. Entre ellas figura San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. No descartaban, no obstante, cursar pedidos en los próximos días.

Con respecto al comercio, un pedido similar hicieron Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Zilliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) que solicitaron que los comercios minoristas puedan vender mercadería por plataformas virtuales, con protocolos para que algunos empleados puedan acudir a los locales para verificar stock y realizar el reparto a domicilio. El salteño pidió además la reactivación del proceso industrial del tabaco, para no perder la cosecha, y cuando en el país comienzan a registrarse faltantes de cigarrillos.

Las próximas horas serán cruciales para definir las estrategias y cómo se controlará su implementación.

Recomiendan el sexting

Evitar encuentros íntimos con personas con las que no se convive durante el aislamiento y recurrir a prácticas como el sexo virtual y la autosatisfacción fueron las recomendaciones brindadas ayer por el ministerio de Salud de la Nación, consideradas como positivas -y hasta históricas- por especialistas en la materia.

Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria, Juan José Barleta, infectólogo e integrante de la Dirección nacional de respuesta al VIH, dijo que se debe “evitar el contacto cara a cara” y que ello “incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive”, destacó alternativas como el sexo virtual y pidió no abandonar prácticas seguras como el uso de preservativos.

“Hay un montón de aplicaciones on line para conocer personas, se pueden seguir usando pero tenemos que entender que lo mejor es evitar conocer personas en persona. Herramientas como las videollamadas y el sexo virtual pueden ser una buena alternativa”, añadió Barletta.

Aunque afirmó que no hay datos que avalen que el “virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto”, señaló que “es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual”.

Al respecto, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff dijo a Télam que “el Gobierno está indicando, correctamente, separación de uno o dos metros para poner distancia al contacto con el virus. Necesitamos que la población pueda entender que tener relaciones es exactamente lo contrario a la distancia, es el piel a piel. Por lo tanto, como conclusión, se sugiere la autosatisfacción. El Ministerio autorizó la masturbación, es histórico”.

Siete muertes

Se confirmaron ayer siete nuevas muertes y otros 88 casos confirmados de coronavirus: el total de infectados asciende a 2.758. De esta manera el número total de fallecidos asciende a 129 personas.

Entre Ríos se mantiene con 22 casos confirmados, mientras que 6 permanecen en estudio y ya se han descartado 377 casos sospechosos.

La nueva fase, en palabras del gobernador

En la conferencia virtual diaria donde se brinda el parte epidemiológico, el gobernador Gustavo Bordet ratificó que el lunes se conocerán las actividades que se habilitarán en Entre Ríos. El mandatario dijo que la propuesta surgió de un análisis articulado con los municipios y explicó la modalidad que se aplicará para las autorizaciones: “Hemos trabajado pormenorizadamente fruto de haber escuchado a todos los intendentes que hemos hecho a través de videoconferencias, en algunas he participado personalmente, y en otras los ministros han estado en permanente contacto, para ir determinando las particularidades que son propias de cada ciudad, teniendo también en cuenta la población rural que existe en Entre Ríos”.

Agregó que además se escuchó a las cámaras, a los consejos empresarios y a la Unión Industrial, entre otros actores económicos.