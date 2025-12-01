Rosario: el martes arranca la venta de vuelos directos a Madrid

La línea aérea World2Fly es la encargada de la operatoria. Todos los detalles: cómo comprar los tickets y fechas de los viajes a Madrid, desde el aeropuerto de Rosario

Los aviones, que conectarán Rosario y Madrid desde el 1º de octubre de 2026, tienen una capacidad de 432 asientos.

Por primera vez en muchos años (sólo hubo una experiencia muy breve en la década de 1980), el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas tendrá vuelos directos a Europa, precisamente a Madrid , la capital de España. Y la venta de tickets comenzará este martes. Se trata de un hecho histórico que auspicia gran demanda y produce enorme expectativa.

Así lo confirmó a La Capital Daniel Buil, director comercial de World2Fly , la línea aérea responsable de estos trayectos , quien señaló que, si bien se había anunciado en principio para este lunes, el expendio de pasajes se iniciará el 2 de diciembre, "básicamente para no coincidir con las campañas de Black Friday y Cyber Monday", que aún permanecen.

La conexión aérea directa entre Rosario y Madrid ya venía avanzando a paso firme. A comienzos de octubre pasado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , el gobierno de Santa Fe firmó un convenio con la aerolínea española para concretar el primer vuelo sin escalas entre el aeropuerto rosarino y Europa, luego de intensas gestiones que habían comenzado algunos años antes.

Este hecho histórico posiciona a Rosario como la tercera ciudad del país con este tipo de conectividad, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Dos frecuencias semanales

Según se confirmó durante la rúbrica, habrá dos frecuencias semanales, martes y jueves. Los aviones, que conectarán ambas ciudades desde el 1º de octubre de 2026, tienen una capacidad de 432 asientos.

World2Fly forma parte del grupo turístico World2Meet (W2M), propiedad de Iberostar, y ya opera vuelos de largo alcance a destinos como México, República Dominicana y Cuba. En el país, buscará sumar operaciones de temporada enfocadas en el turismo del verano, a partir de acuerdos comerciales con cada terminal.

El convenio firmado en la FIT se enmarca en una estrategia provincial de expansión de rutas internacionales, con incentivos fiscales orientados a atraer aerolíneas y potenciar tanto el turismo como el desarrollo productivo.

Un hito en la conectividad

Mientras avanzan las obras de modernización de la pista de Rosario, que permitirán recibir aviones de más de 300 pasajeros a partir de fin de año, el anuncio marcó un hito para la conectividad aérea regional: la ciudad da un paso firme hacia su reposicionamiento como puerta de entrada y salida al mundo.

"El inicio de la operación se mantiene para el 1º de octubre", confirmó Buil a este diario desde Madrid y dijo que los tickets estarán a la venta en el portal online de World2Fly.

Por otro lado, destacó que en principio habrá que esperar un poco más para acceder a los vuelos a través de agencias de viajes, aunque eso es inminente. "Estamos trabajando contrarreloj para que así sea", sostuvo en función de que operadores turísticos y agencias puedan acceder al inventario de las tarifas a través de los sistemas de venta Amadeus y Sabre, y así ofrecer la conexión. "Si no llegamos al martes, será en los próximos días, lo antes posible", enfatizó. Es que "ha surgido algún problema técnico de último minuto, pero todavía estamos a tiempo", destacó.

Fuerte acogida

"Nos hace mucha ilusión poner a la venta estos vuelos por todo lo que hemos trabajado", sumó el español a La Capital antes de remarcar un dato importante: "La acogida que ha tenido la operación es muy fuerte, pero como falta mucho para el inicio, no podremos tener inventario abierto más allá de noviembre". En otras palabras, al comienzo de la venta sólo habrá boletos disponibles para "octubre del 26 más las primeras semanas de noviembre", estimó. Luego, "sucesivamente se irán añadiendo a medida que pasen los días; es una cuestión técnica común en la industria y se debe a la alta antelación con la que nos ponemos en marcha", subrayó Buil.

En otro orden, puso de manifiesto que "todavía queda mucho por hacer a nivel operativo" y se mostró confiado con la operatoria del aeropuerto rosarino a partir de las obras de expansión. "Nos espera mucho trabajo por hacer en Argentina, pero estamos muy ilusionados por la espectacular acogida desde el primer momento que anunciamos la intención de operar esta ruta", finalizó el referente de World2Fly.

Por lo pronto, el AIR avanza hacia el final de sus obras de modernización, previstas para el 29 de diciembre, y se prepara para recibir una temporada 2026 con récord de conectividad: 50 vuelos semanales hacia siete destinos internacionales.

Ampliar la oferta logística

“La conectividad no es sólo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos. Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.

La programación 2026 incluye refuerzos y nuevas rutas: Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro; Ola Mayorista, a través de la aerolínea Flybondi, organizó paquetes de aéreo y hotelería hacia Maceió y Cabo Frío; Gol ampliará su operación a Río, San Pablo y Florianópolis; Latam incrementará frecuencias a Lima y abrirá la ruta a San Pablo; y Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá con hasta 14 vuelos semanales.

Cuándo se voló directo a Europa desde Rosario

Fue un 24 de agosto de 1981. Desde temprano, el aeropuerto de Rosario comenzó a recibir la afluencia constante de público a la espera del arribo del gigantesco Jumbo Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas. Las instalaciones de la terminal se colmaron rápidamente y no era para menos: nunca antes había llegado a la pequeña estación aérea una máquina de este porte y nadie quiso perderse la oportunidad de verla.

A las 17.43, el espectacular avión posó por primera vez su tren de aterrizaje sobre la pista del aeropuerto local y, luego, exactamente a las 20, con 45 minutos de retraso producto del desarrollo de los actos oficiales y la gran cantidad de gente que dificultaba la operatoria en el aeropuerto, el Boeing despegó con destino a Río de Janeiro, Madrid y Roma con 178 pasajeros y 16 tripulantes, tal como lo marcó la crónica de La Capital en aquel momento.

Fue una jornada histórica: la inauguración de la ruta transcontinental, de Rosario hacia el mundo. Un hecho que posibilitaron todos los integrantes de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), quienes, en algunos casos y en días posteriores tuvieron la posibilidad de abordar el vuelo para, una vez en Europa, tomar contacto con sus colegas del rubro y estrechar aún más lazos.