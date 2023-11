Florencia Albornoz, entre pinceladas y especies autóctonas

Al recorrer Paraná se pueden apreciar diferentes paredes intervenidas con exuberantes pinturas firmadas no solo por el programa Todas las Manos , el cual depende del municipio de la ciudad, sino de artistas locales como protagonistas. En el último tiempo hemos podido apreciar que muchas de las intervenciones tienen que ver con la flora y fauna autóctonas, y es ahí donde Florencia juega un papel fundamental. “Desde la escuela de La Baxada me llamaron dos preceptores/profesores que hicieron un proyecto y lo enviaron a la Secretaría de Cultura. Una posibilidad que me dio esta gestión municipal fue la de trabajar por obra” comienza el relato y explica: “Mi gran conquista fue haber podido laburar por obra y la dinámica del programa Todas las Manos siempre fue igual: distintos espacios o clubes solicitan los murales, donde voy, observo la pared, hago una lista de materiales y hago un calendario de encuentros” .

Florencia se explaya sobre lo que se propone a través de las pinturas en murales y cómo funcionan los mecanismos: “A la hora de pintar un mural, cuando hay propuestas que se presentan a la Municipalidad se ponen temáticas, pero mi especialidad es flora y fauna autóctonas. Siempre lo digo, pinto en ese aspecto y es todo un ejercicio de buscar la creatividad y resiliencia dentro de lo que uno hace, eso es mi sello personal. Me tengo que felicitar por la perseverancia porque soy pintora y puedo vivir de eso. Me parece que Paraná, gracias al programa Todas las Manos, tiene una conducta visual del ciudadano con respecto al mural, hoy esta forma de arte está instalada y para mí el mural es una herramienta de transformación social, que una persona se detenga y lo mire, independientemente del autor, es increíble, el paranaense tiene esa conducta y muchos se dan cuenta, hacen la relación. Ya no es el arte en el museo, sino en la propia calle. Después de varios años la gente lo incorpora y se acuerda de la transformación de los espacios, que para mí es una conquista. Veo colores desde que me levanto hasta que me duermo, quiero que, así como yo vivo viendo colores y tengo mi casa llena de arte, quiero compartir eso y que la gente pueda tener esa experiencia, también” indicó entusiasmada.

Con más de 15 años de trayectoria la artista ya tiene su sello plasmado en sus técnicas y expresiones, por lo cual es sencillo identificar sus trabajos y su nombre, que ya tiene su propio peso. “Me hice cargo de mi nombre y firmar hace relativamente poco, pero ahora me pasa que se reconoce mi estilo a la hora de que se me propongan trabajos de murales. Tengo 36 años y mi recuerdo es de pintar desde muy pequeña. Me insistieron en ir a la Escuela de Arte, que lo hice. Pero ahora veo que llevo muchos años pintando y hay laburos míos en toda la ciudad”, agregó.

Cada mural es un nuevo desafío porque cada zona de la ciudad tiene su identidad y su forma de construir sociedad y la artista lo sabe: “Yo invito a que la gente participe, y encontré algo muy loco, sobre todo en la gente mayor, está muy frustrada con la pintura. Si bien pueden decir que lo hacen mal o no saben, cuando empiezan no pueden parar y es lo que me pasa a mí cuando pinto, la gente disfruta de participar y ver que colaboran para la belleza del barrio. En mi laburo la dinámica no la negocio, porque cada trabajo es diferente por más que los materiales sean los mismos, porque los lugares, la gente y los conceptos cambian. También, independientemente del barrio y del horario cuando pinto hay una especie de respeto por parte de los vecinos. Estoy en lugares donde la gente pasa todo el tiempo, se detienen y miran y tienen agradecimiento. Me siento cuidada en un lugar y me da el respaldo de que todo va a estar bien a lo largo del trabajo” subrayó.

Florencia relata que su trabajo es su forma de terapia y que se siente privilegiada de poder hacer de su arte un oficio y su trabajo y melancólica comenta : “A donde voy pinto: si sé de un amigo que se está mudando y todavía no pintó, lo invito a que organice una comida y pintamos entre todos. Me pasa que, con la pintura, no me cuesta. Siempre flasheo con nuevas y distintas ideas. Siempre tengo algo nuevo para probar”.

Florencia Albornoz.jpg Florencia Albornoz la artistas paranaense que embellece la ciudad con especies autóctonas

La ciudad de Paraná vivió la primera Feria de Arte en la Sala Mayo durante septiembre y la artista fue parte: “A la feria de arte fui por invitación de colegas y para mí estuvo genial porque hago cuadros, pero en mi taller, y para mí sacarlos ya es ganar. Pensaba que se iban a pasear y vendí algunas obras que gustaron mucho”. “Hay una realidad económica que te dicen que cobrar 5.000 pesos un cuadro es una locura pero otros lo ven como un precio razonable o hasta económico. Para mí ese formato de feria que logró la Municipalidad en Sala Mayo en distintos ámbitos, de carreras, gastronómicas y esta propuesta para el arte, funcionó porque pasa todo el mundo con distintas personas: turistas, locales, deportistas, trabajadores, de todo. Tuve la oportunidad de formar contactos y asentar una red, así como encontrarme con una tribu: en esa feria me encontré con docentes, colegas y también del camino artístico porque también había galerías artísticas independientes, todo gente del palo y eso estuvo genial”, acotó.

“Me pasa con el mural que cuando está terminado me voy, pero con el cuadro me pasa que nunca le puedo dar fin y estoy trabajando en eso y tener la feria para darle un límite o un final a las obras que hacía me pareció muy importante”, finalizó. Florencia está en permanente descubrir artístico sin cerrarle las puertas a las oportunidades. Ademas de muralista se reconoce artista multidisciplinar, hoy a través de muros y cuadros, el mañana no lo sabe.