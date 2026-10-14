La H No Murió llega a Paraná con la historia viva de Hermética

El guitarrista y miembro original de Hermética, Antonio “Tano” Romano, dialogó con UNO sobre la vigencia de Ácido Argentino, el disco que cumple 35 años

A 35 años de la edición de Ácido Argentino, las canciones de Hermética siguen encontrando nuevas voces que las cantan y generaciones que descubren en ellas una historia que también les pertenece. Para Antonio “Tano” Romano, guitarrista y miembro original de la histórica banda de heavy metal argentino, esa vigencia tiene una explicación que va más allá de la música: muchas de las realidades que inspiraron aquellas letras todavía persisten.

“Es un disco que salió hace ya 35 años, que contaba historias vividas hace 35 años, y hoy seguimos viviendo las mismas cosas. Lamentablemente se siguen viviendo las mismas cosas y la gente, los más grandes y los más chicos que están en el show, también se sienten identificados con esas letras y con nuestra música”, expresó Romano en diálogo con UNO .

El músico llegará a Paraná este sábado 17 de octubre con La H No Murió, el proyecto que comparte con Claudio O’Connor en voz, Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería. La formación recupera el repertorio de Hermética y celebra el aniversario de uno de los discos fundamentales del metal nacional con una gira que recorre distintos escenarios.

Editado en 1991, Ácido Argentino fue el segundo álbum de estudio de Hermética y alcanzó la certificación de platino. Sus canciones atravesaron décadas y continúan convocando a públicos de distintas edades, una experiencia que Romano vincula con el recorrido de la propia música que lo formó. “A nosotros nos influenciaron bandas como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Hoy los chicos siguen siendo influenciados por nuestra música”, señaló.

Una cita con Iron Maiden

La gira por los 35 años de Ácido Argentino también tendrá una parada especial para La H No Murió: la banda compartirá escenario con Iron Maiden el 20 y 21 de octubre en el estadio de Huracán, en Buenos Aires.

Para Romano, la oportunidad tiene un significado especial. Iron Maiden es una de las bandas que marcaron su formación musical y una referencia para buena parte de la escena metalera. “Estamos felices. Una de las bandas que nos influenciaron y, la verdad, creo que a todo músico metalero de este estilo le gustaría estar ahí tocando. En este caso nos toca a nosotros”, contó.

La experiencia también le trae recuerdos de los primeros grandes escenarios de Hermética. El guitarrista evocó el Monster Rock, cuando la banda tocó por primera vez ante una multitud en un estadio y pudo ver a miles de personas disfrutando de sus canciones.

“Seguramente acá en Maiden va a pasar lo mismo. Cualquiera que vaya a verlos seguramente conoce a Hermética, porque es una banda que hace muchos años está en la escena metalera argentina y creo que es una de las más importantes del heavy metal nacional. Va a ser una linda fiesta”, sostuvo.

Un encuentro entre generaciones

La presentación en Paraná promete reunir a quienes acompañan a la banda desde sus primeros años y a jóvenes que llegaron a su música a través de otras generaciones. Para Romano, ese cruce es una de las experiencias más valiosas de cada presentación.

“Cada show de La H No Murió es un encuentro de amigos que se juntan a disfrutar de la misma música, a cantar las mismas canciones”, describió. En el público conviven personas que hace 35 años asistían a los recitales de Hermética con chicos que hoy descubren ese repertorio.

El guitarrista también destacó una imagen que se repite en los conciertos: familias que comparten las canciones. “Vemos mucha gente grande, como nosotros, que hace 35 años nos iba a ver a esos shows. También vemos muchos chicos jóvenes. Es un show donde va mucha gente, padres con hijos, tíos con sobrinos, inclusive algunos con nietos”, relató.

En esa continuidad encuentra una emoción compartida: la posibilidad de que las canciones sigan convocando, mientras quienes las crearon también vuelven a encontrarse con una música que los acompaña desde toda la vida.

La música y los vínculos que deja el camino

Con décadas de trayectoria, Romano también reconoce que uno de los mayores regalos de su profesión ha sido conocer personas y construir amistades que perduran más allá de los escenarios.

“Conocer mucha gente, buena gente. Tengo muchos grandes amigos que la música nos juntó y que fue una amistad para toda la vida. Creo que esa es una de las cosas más lindas”, afirmó.

En cada ciudad, el músico vuelve a encontrarse con seguidores que se acercan a saludarlo, recordar algún recital o conversar sobre las canciones. Son momentos que, según contó, disfruta tanto cuando está de gira como cuando visita un lugar por otros motivos.

Al mirar hacia atrás, el paso del tiempo también aparece como una sorpresa. Romano recordó el festejo de sus 60 años en la música, realizado en el Teatro Flores, y cómo, al conversar recientemente con un amigo, cayó en la cuenta de que ya habían pasado cuatro años de aquella celebración.

“Parece que fue ayer y va pasando rápido el tiempo. Pero lo lindo es que uno, si se siente bien con lo que hizo en la vida y disfrutó, puede mirar atrás con alegría. Yo sigo disfrutando la música y la verdad que estoy feliz de lo que me tocó vivir, de que la vida me haya puesto la música en el corazón”, expresó.

El show en Paraná

El sábado, Paraná será parte de esa historia que continúa escribiéndose cada vez que suenan los clásicos de Hermética. La propuesta de La H No Murió incluirá las canciones de Ácido Argentino y otros temas de la discografía de la banda, en una celebración pensada para compartir con el público.

“Los 35 años de Ácido Argentino merecían un festejo. Vamos a estar para cantar juntos todas las canciones de este disco, más muchas canciones de toda la discografía de Hermética que todos están esperando poder escuchar, cantar y disfrutar”, adelantó Romano.

El show será el sábado 17 de octubre en Monet Club, ubicado en Liniers 373, Paraná. Las entradas se encuentran a la venta a través de PlateaVip y también pueden adquirirse en YUBA, San Martín 650.

A más de tres décadas de aquellos primeros encuentros, el metal vuelve a reunir a distintas generaciones alrededor de una misma música. Para el Tano Romano, la posibilidad de seguir tocando esas canciones y compartirlas con quienes las hicieron propias es, todavía hoy, motivo de celebración.