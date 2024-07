Femicidio en Córdoba: se conoció la causa de muerte de la estudiante asesinada

Catalina femicidio Córdoba.jpg

LEER MÁS: Reconoció el femicidio de la enfermera Stella Maris Castaño

Por otro lado se conoció que el mejor amigo de la joven, Néstor Soto, fue a declarar como un amigo de la víctima y terminó siendo detenido. "A medida que daba la declaración se contradecía y, de un momento a otro, reconoció que la mató", indicó una fuente cercana a la investigación y se supo que el presunto asesino dijo que ella "era el amor de su vida". En principio, Soto fue imputado por homicidio simple y se ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 9, pero se podría agravar la acusación bajo la sospecha de un femicidio.

El crimen de Catalina Gutiérrez

El miércoles por la noche, Catalina pidió el auto prestado a su madre para encontrarse con sus amigas en la zona de Patio Olmos para jugar al bowling, pero nunca llegó a destino. Por motivos que aún se desconocen, el acusado la convenció de que pasara primero por su casa en barrio Jardín. Se presume que, durante ese encuentro, él la mató.

Para los investigadores, Soto la habría golpeado y ahorcado en su domicilio para después trasladar el cuerpo en el auto de la víctima hasta una calle desolada cerca de un descampado, donde intentó prenderlo fuego el vehículo.

Femicidio Córdoba Catalina Gutierrez.jpg

Catalina era hija de un reconocido arquitecto cordobés y buscaba seguir los pasos de su padre, por lo que se anotó en la carrera de Arquitectura. Asimismo era muy activa en la red social Instagram y contaba más de 84.000 seguidores: allí promocionaba eventos, productos y compartía los viajes que realizaba. Por su parte Soto, también de 21 años, es oriundo de Bariloche pero se mudó a Córdoba para estudiar la misma carrera que la influencer, por lo que llegaron a formar parte del mismo grupo de amigos.

Marcelo, padre de Catalina, comentó que el joven había visitado su casa en más de una oportunidad y resaltó que su hija nunca le dijo que el imputado haya tenido un comportamiento inapropiado con ella. "Mi hija lo ha invitado a cenar, a ver partidos, compartieron momentos de la facultad como amigos", detalló.

Amigos y familiares despiden a la víctima

A través de las redes sociales, amigos y seres queridos de Catalina despidieron a la joven y exigieron Justicia por el femicidio. "No caigo que por un enfermo de m.... ya no estés más con nosotros. El shock no me deja expresarme, pero sólo quería decir que eras una hermosa personita para mí y siempre te voy a llevar en mi corazón. Te voy a extrañar demasiado, no puedo creer que ya no estés", dijo su novio. Por otro lado, uno de sus amigos manifestó: "No tengo palabras más que decir que fuiste una muy buena persona y se te quiere un montón. Que en paz descanses, Catita" y, en otra historia, apuntó: "Espero que sufras el resto de tu vida en la cárcel, pedazo de m...".