El rendimiento eleva la esperanza Santa

El buen funcionamiento de Patronato no quedó expresado en el marcador final. El Rojinegro no brilló, pero fue claro dominador de las acciones de juego del encuentro disputado en la noche del lunes en el Presbítero Bartolomé Grella. Protagonizó las principales acciones de riesgo. Ganó en la mayoría de los duelos individuales. Este argumento le permitió neutralizar al sistema ofensivo de Godoy Cruz. Sin embargo el final no fue el esperado. Un error no forzado de Federico Costa dejó al conjunto de barrio Villa Sarmiento con las manos vacías.





La serie, correspondiente a la primera fase de la Copa de la Superliga , está abierta. Aunque la igualdad en un tanto que se registró en el choque de ida deja mejor parado al elenco cuyano. Es que el reglamento indica que, en caso de igualdad de puntos, al término de los dos encuentros prevalecerán los goles anotados en calidad de visitante.





De esta manera, Patronato estará obligado a no perder el sábado, cuando cierre la serie ante El Expreso en el estadio mundialista Malvinas Argentinas. Pero además tendrá que tener contacto con la red. En caso de inflarla en una oportunidad podrá estirar la definición a remates desde el punto penal. Mientras que si empata con dos o más tantos avanzará a octavos de final, instancia en la que espera Boca Juniors.





El final del primer chico dejó sensaciones encontradas. Pero el panorama es alentador para el Rojinegro. Especialmente por la imagen que desplegó el elenco dirigido por Mario Sciacqua el lunes en barrio Villa Sarmiento.





"En cuanto al resultado terminamos con un sabor amargo porque pensamos que podíamos ganar. En cuanto al juego me voy conforme. El equipo hizo un buen partido, fuimos más que el rival. Nos hicimos fuertes de local y lo demostramos en cada juego. La tarea pendiente es repetir en Mendoza. Nos viene costando de visitante. Ahora trataremos de corregir algunas cosas puntuales e iremos a Mendoza a ganar", apuntó Federico Bravo, en declaraciones a La Red Paraná.





El hecho de haber alcanzado el objetivo de asegurar la plaza para la próxima temporada de la Superliga Argentina de Fútbol llevó a los jugadores de Patronato a jugar más distendidos ante el Tomba. Pero esto no significó que el equipo jugara relajado. Continuó con la intensidad de los 10 juegos finales del certamen que conquistó Racing Club de Avellaneda, y que le permitió al Rojinegro sumar 16 de los últimos 30 puntos que asumió.





Bravo entiende que la tranquilidad que tienen en sus espaldas tras haber alcanzado la meta les permitirá jugar con menor tensión el en Mendoza. Por eso recalcó que se observará otra versión de Patronato en calidad de visitante.





"No es lo mismo pelear por el descenso que disputar un torneo en el que todos comenzamos de cero. Lo demostraron todos los equipos que estuvieron en esta pelea, tanto Belgrano como San Martín de San Juan, que hicieron buenos partidos el fin de semana. Nosotros trataremos el fin de semana de estar a la altura de las circunstancias. Creemos que podemos pasar de fase e iremos a ganar", subrayó esperanzado el mediocampista central, que el lunes acumuló su cuarta amonestación en la temporada.





Por otro lado Bravo respaldó a Federico Costa, quien protagonizó una involuntaria acción que desencadenó en el empate mendocino. El arquero Santo heredó el arco tras el retiro de Sebastián Bértoli. El ex-Talleres de Córdoba venía teniendo una noche tranquila. El Tomba no lo exigía. De todos modos el cordobés se involucró con el juego al ordenar permanentemente a sus compañeros y al anticiparse a los atacantes adversarios. Pero a los 61 minutos Costa cometió un grosero error de cálculo en un balón detenido de El Expreso. Tomás Cardona capitalizó el regalo para arrebatarle la victoria a Patronato.





El hincha de Patronato rápidamente reaccionó. Y lo hizo con un gran gesto hacia el arquero que lució la camiseta número 21. Bravo también tuvo un gran gesto con el cuidapalos cordobés. El mediocampista optó por no buscar un responsable de esa desgraciada acción que repercutió en el score. "No hay que buscar errores. Hay que apoyar a Fede (Costa). Es un gran arquero y no tengo dudas de que va a ser un gran arquero para esta institución", concluyó.





Comas y Gil Romero, a disposición





Lautaro Comas y Gastón Gil Romero quieren formar parte de la delegación que mañana viajará a Mendoza para disputar el juego decisivo entre Patronato y Godoy Cruz, correspondiente a la primera fase de la Copa de la Superliga. Ambos sumaron 40 minutos de juego en el ensayo futbolístico que se desarrolló ayer en el estadio Grella y en el que tuvieron acción aquellos jugadores que no actuaron el lunes en el choque de ida. Sus posibilidades de integrar la lista de futbolistas que se trasladarán a la región de Cuyo se incrementan ante la lesión de Gabriel Carabajal y Gabriel Compagnucci. Estos mediocampistas se movieron ayer en forma diferenciada.