La Banca de la Mujer sigue sin tratar la emergencia de género

La Banca de la Mujer sesionó este miércoles y dio dictamen favorable a dos iniciativas.





Emilce Pross, presidenta de ese organismo, detalló que se trata de iniciativas de las diputadas Miriam Lambert (FPV) y Gabriela Lena (Cambiemos) que tienen que ver "uno con la creación de un programa que trabaje sobre lo que es acoso callejero, donde se propone que se lleven a cabo campañas de concientización" y el otro que propone "adherir a la ley nacional por la que se instituye el 11 de marzo como el Día contra la Violencia desde el punto de vista de los medios de comunicación, que es una ley nacional autoría de Sigrid Kunaht", recordó Pross.









"Por otro lado, hay un proyecto de ley que presentó el diputado (Sergio) Kneeteman (Cambiemos), que plantea el abordaje de la problemática de los hombres violentos y propone un tratamiento".





Sobre este proyecto la presidenta del la Banca de la Mujer explicó que "como tiene distintas aristas", se decidió que la iniciativa "se siga tratando en asesores para que trabajen sobre el texto" y por otro lado, se convoque a profesionales para que manifiesten su postura al respecto. "Como para ver la posibilidad de que si esto puede llegar a funcionar", sostuvo la diputada, en tanto adelantó que el proyecto "sería en principio un programa de atención a hombres violentos que estén judicializados".





"Esto es lo que hemos logrado avanzar en la jornada de hoy y algunos temas que van a ser tratados más adelante porque algunos son más complejos y van a requerir un tratamiento más extenso", sostuvo Pross.









Emergencia





Respecto al pedido de declaración de emergencia por violencia de género, que solicitaron representantes del feminismo en la última sesión de la Cámara de Diputados, al irrumpir en el recinto, la presidenta del la Banca de la Mujer, explicó que en la reunión de este miércoles, "hubo una coincidencia por parte también de la gente de Cambiemos de no hacer lugar".





"Particularmente sostengo que la emergencia debe ser tratada a nivel nacional y en todo caso la provincia adherir", sostuvo Pross.





"En su momento, cuando este grupo se presentó en el recinto, yo las invité que vinieran a sentarse, contestaron que no les interesaba, que no querían perder tiempo en una reunión, creo que es muy difícil poder armar algo en conjunto cuando la otra parte no se quiere sentar. Además, este grupo no representa tampoco a todo el colectivo de mujeres feministas", afirmó la diputada Pross.













Fuente: APFDigital