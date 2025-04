El horóscopo para este miércoles 30 de abril de 2025

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Deje para el fin de semana esos placeres que tan bien le sientan.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Estabilidad económica es la pauta de este día. Se terminó el malestar con los compañeros. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Ocasión para demostrar su talento en el trabajo. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. Sus tobillos están muy sensibles.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. Salud magnífica, salga a divertirse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Está de suerte, tendrá un aumento de categoría laboral. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Buena suerte en los asuntos económicos. No dude de sus valores y capacidades laborales. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Cuide su salud sin derrochar energías.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. En lo económico, progreso y renovación. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Un chequeo viene siempre bien.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Compenetración absoluta con su pareja. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. Valore las oportunidades profesionales y decida. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.