El horóscopo para este lunes 12 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Ponga orden en sus cuentas bancarias. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Su situación económica le permite ser más generoso. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. En el trabajo, valoran mucho su intuición. Buen momento para un chequeo médico.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Ocasión para iniciar una economía de ahorro. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Le sentará bien caminar, ya que templa la mente y los nervios.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor y no rompa la magia. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Evite los deportes de riesgo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Feliz y enamorado de su pareja. Saca buen provecho de las inversiones. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. Protéjase la garganta si sale por la noche.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Aproveche la ocasión de tener mayores ingresos. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sea más cariñoso con su familia. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Vaya al campo para respirar aire puro.