El horóscopo para este domingo 11 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Es el momento de evaluar tu situación, repasa tus talentos y experiencias y planea una movida en el ámbito profesional.

Salud: Recuerda que no por hacer mil cosas al mismo tiempo podrás cumplir con todo. Concéntrate en lo importante y en lo que requiere más atención.

Amor: Diálogo sincero y profundo es lo que está buscando tu pareja. Hay reacciones tuyas que no comprende y se siente lastimada.

Dinero: Si defiendes tus ideas sin tomarte el trabajo de escuchar lo que el otro tiene para decir, perderás información vital.

Tauro

Siempre existe la remota posibilidad de un desastre pero tendría más sentido anticipar un tiempo de suavidad y dulzura.

Salud: Piensa en sumar diversión a la rutina de cada día. Hazlo, aún en forma virtual, con amigos y compañeros de trabajo, ellos agradecerán que los invites.

Amor: Opta por una constructiva dependencia. Los más jóvenes se tentarán por alguien con personalidad, que les mostrará el camino.

Dinero: Recuerda que buenos informantes valen oro y que un dato puede hacerte ganar más en un día que lo que ganaste en años.

Géminis

Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.

Salud: El bienestar también viene de la mano del descanso y el relax. Muchas actividades, aunque recreativas, te consumen demasiadas energías.

Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente.

Dinero: Si mantienes tu puesto de lucha, el éxito no se hará esperar. Aguarda hasta que el otro esté preparado para escuchar razones.

Cáncer

Gran cantidad de recuerdos volverán a tu mente durante la jornada. Trata de mantenerte ocupado y no divagar por el pasado.

Salud: No desafíes a quien te dobla en fuerzas. Primero busca aliados, te ayudarán a enfrentar los obstáculos que se te presenten.

Amor: Necesitas que te quieran y que te lo demuestren con actitudes concretas. Si lo que quieres no llega, pídelo de manera directa.

Dinero: Las condiciones financieras seguramente mejorarán, pero debes ir paso a paso y pensar con más cuidado cada decisión.

Leo

Tus antecedentes de mal comportamiento en diferentes ámbitos de tu vida están comenzando a reflorecer. Muestra que has cambiado.

Salud: Las molestias digestivas se situarán a nivel de asimilación del estómago o de la zona intestinal. Visita a tu médico cuanto antes.

Amor: Expresando tus sentimientos de una forma totalmente abierta y franca lograrás que esa persona que te gusta se enamore de ti.

Dinero: Ciertos hechos desleales por parte de socios llegarán a tus oídos. Procura tener más cuidado con las personas que te rodean.

Virgo

Es hora de que salgas de la monotonía ya que empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista que te beneficia.

Salud: Es momento para que te regales una sesión de masajes, ésta evitará que caigas en un pico de nervios y estrés.

Amor: Trata de hacer algo que renueve las energías de la pareja, puede ir desde una cena romántica a un juego íntimo. Tú escoges.

Dinero: En el trabajo cada uno es responsable de sus actos y no puedes proteger siempre al que se equivoca, podría traerte problemas.

Horóscopo

Libra

Es un período propicio para las decisiones importantes, las cuales te servirán para alcanzar tus sueños y concretar tus proyectos.

Salud: Habrá tendencia a deshidratación y sequedad, cuida tu piel. Presta atención a las posturas o movimientos en frío.

Amor: No es buen momento para entablar una nueva relación. A veces es mejor esperar un tiempo para comenzar de nuevo.

Dinero: Por tanto trabajo que has realizado en el pasado te ha llegado el momento en que tus superiores lo reconocerán.

Escorpio

Vas a vivir un período muy favorable, que deberás utilizar para avanzar de manera decisiva en aquellas cosas que estabas buscando.

Salud: Trata de organizar tus tiempos, así te resultará más fácil la tarea diaria a la que estás acostumbrado.

Amor: Muy buen momento en la vida sexual de la pareja. Aunque haya un momento de incertidumbre la relación prosperará.

Dinero: No delegues tus responsabilidades, puede que te lleve más tiempo pero puedes lograrlo.

Sagitario

Recibirás dinero por acciones realizadas en el pasado. La familia te protegerá todo el tiempo, te sentirás querido y apoyado.

Salud: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.

Amor: Sientes que no te va bien en el amor, pero si analizas bien eres afortunado por haber vivido cosas tan lindas en pareja.

Dinero: La indecisión es natural en los humanos, pero ten cuidado de lo que decides en cuanto a tus finanzas e inversiones económicas.

Capricornio

No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate y tómate las cosas con humor.

Salud: Esa energía interior utilízala y canalízala al exterior para que todos tus órganos estén en perfecta armonía. Tu salud te sonríe.

Amor: Eres muy agradable y te revelas en el amor como un admirador ardiente y entusiasta. La convivencia no carecerá de diversiones.

Dinero: Aprovecha este tiempo para trazar planes a corto, mediano y largo plazo. Pero proponte metas laborales realistas.

Acuario

Hoy acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, te están esperando.

Salud: Encontrarás la luz que más necesitas para tomar decisiones. Ilumina tu camino con honestidad y amor, y todo fluirá.

Amor: Las relaciones sexuales son para ti tan importantes como alimentarte. Una ley de la naturaleza para disfrutar placenteramente.

Dinero: Si no cuentas con los fondos necesarios, no podrás solucionar muchas cosas. Tendrás que recurrir a tus ahorros.

Piscis

No vaciles a la hora de decir lo que piensas y en tratar de alcanzar tus objetivos. Aprovecha este enérgico día.

Salud: Tendrás un leve debilitamiento psicofísico y momentos de descuido. Contra los dolores musculares nada mejor que actividad física, aún dentro de tu hogar.

Amor: Los rumores de malas personas llegarán a tus oídos intentando molestar en tu relación. Sé cuidadoso con los comentarios.

Dinero: Tendrás posibilidades de mejorar tus finanzas, pero te resistirás a gastar. Mantén prudencia, te llevará por buen camino.