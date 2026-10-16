Uno Entre Rios | Concepción del Uruguay

Asesinaron a un hombre a puñaladas en Concepción del Uruguay

La Justicia investiga el homicidio a puñaladas de Cristhian Geist en Concepción del Uruguay, el segundo hecho de sangre registrado esta semana en Entre Ríos.

16 de octubre 2026 · 08:15hs
Imagen ilustrativa.

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La provincia de Entre Ríos sumó un nuevo hecho de sangre tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Concepción del Uruguay, convirtiéndose en el segundo homicidio registrado en la semana en el territorio provincial.

El hecho fue al descubierto en un inmueble situado en la calle Entre Ríos al 56, hasta donde se desplazó personal de la Policía junto a un servicio de emergencias médicas. En el lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Cristhian Miguel Geist, de 41 años, quien presentaba severas heridas cortantes producidas por arma blanca en la zona del cuello y en uno de sus antebrazos.

La causa fue caratulada formalmente como homicidio y se encuentra bajo investigación policial y judicial para determinar las circunstancias del ataque y deslindar responsabilidades.

Según los reportes oficiales, las autoridades lograron identificar al presunto responsable del crimen, aunque por el momento no se han aportado mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho ni sobre la situación procesal del sospechoso.

LEER MÁS: Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

El antecedente en Feliciano

Este trágico suceso se suma al ocurrido el pasado martes en una zona rural de San José de Feliciano, en el norte entrerriano.

En dicho episodio, Ramón Alejandro Báez, de 53 años, fue hallado sin vida con un fuerte golpe en la región frontal de la cabeza, motivo por el cual la Justicia ordenó una autopsia para esclarecer la causa de muerte. En el marco de esa investigación por presunto homicidio, la Policía detuvo a un primo de la víctima, un hombre de 34 años de edad.

Concepción del Uruguay Homicidio
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