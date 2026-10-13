¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT.

La posibilidad de que Ramón Díaz vuelva a dirigir a River comenzó a ganar fuerza en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club . La dirigencia, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, analiza alternativas para el banco de suplentes de cara a la próxima temporada y el histórico entrenador riojano volvió a posicionarse como una opción concreta.

El presente deportivo del Millonario obliga a tomar decisiones y, puertas adentro, crece la preocupación por la falta de resultados. Según trascendió, la conducción entiende que la estabilidad futbolística es una prioridad para afrontar los demás desafíos institucionales. En ese contexto, la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador interino no termina de convencer y su futuro aparece cada vez más comprometido.

River busca entrenador: Ramón Díaz gana terreno y Abel Ferreira sigue en carpeta

La permanencia de Ponzio estaría condicionada a la obtención de un título y a la incorporación de un cuerpo técnico de primer nivel. Sin embargo, ese escenario parece poco probable, por lo que la dirigencia comenzó a explorar otros nombres con experiencia y capacidad para conducir al equipo en un momento delicado.

Entre los candidatos, el que más seduce a la cúpula dirigencial es el portugués Abel Ferreira, actual entrenador de Palmeiras. Su contratación, de todos modos, no sería sencilla, por lo que Ramón Díaz empezó a ganar terreno en las conversaciones internas. De acuerdo con la información publicada por TN, ya hubo contactos informales con personas cercanas al riojano para transmitirle que su regreso no está descartado.

El nombre de Ramón, que durante mucho tiempo había quedado relegado frente a otras alternativas, volvió a cobrar relevancia ante la falta de un candidato indiscutido. Primero fue Marcelo Gallardo, luego Martín Demichelis y más tarde Eduardo Coudet quienes ocuparon un lugar central en las especulaciones. Ahora, la experiencia y el peso histórico del riojano aparecen como argumentos para considerar una nueva etapa en Núñez.

En la dirigencia consideran que su llegada podría aportar tranquilidad en medio de la urgencia por los resultados y ayudar a recuperar la confianza del plantel. Además, su figura representa un respaldo importante para los hinchas, en un contexto en el que River necesita respuestas futbolísticas y un proyecto capaz de sostenerse en el tiempo.

La presión también está relacionada con el presente de Boca. En River observan con preocupación la posibilidad de que su clásico rival cierre la temporada con títulos, un escenario que aumentaría las exigencias sobre la conducción y obligaría a acelerar las decisiones para el próximo año.