Patronato perdió y se instaló en zona de promoción

Patronato no hizo pie en San Juan.

Durante los primeros pasajes del partido el local, obligado por su gente y el buen desempeño durante la presente Primera Nacional, fue el que intentó incomodar a Iván Chávez pero no tuvo la precisión necesaria para hacerlo. Patronato, por su parte, intentó jugar de contragolpe por el sector derecho con Valentín Pereyra llegando hasta el final.

Emiliano Purita se encargó de manejar otro contraataque del Rojinegro y metió una excelente pelota a la velocidad de Franco Coronel que llegó absolutamente solo al borde del área grande. El delantero del conjunto paranaense se metió al cuadrante, observó que no se acercó ningún compañero y decidió rematar fuerte pero la pelota se fue desviada ante la mirada de Borgogno, arquero de San Martín.

El sector derecho del ataque Santo fue el elegido para generar peligro. Transiciones entre Gonzalo Asís y Valentín Pereyra ilusionaron por instantes a Diego Pozo. Sin embargo, la pelota detenida en contra fue algo que molestó, y mucho, al equipo de Paraná que se salvó en reiteradas ocasiones.

La primera situación neta de gol para el equipo entrerriano llegó a los 22 minutos. Franco Coronel encontró un rebote en el área grande y decidió rematar de primera. La pelota rebotó en un jugador de San Martín, pasó cerca del palo y finalizó en córner a favor del Patrón.

El Verdinegro metió otro centro punzante al área custodiada por Iván Chávez. El defensor central Sienra ganó en el primer palo, peinó el balón y este estrelló en el palo ante la atenta mirada del arquero crespense. Se salvó Patronato.

Los centros al corazón del área fueron la única vía utilizada por San Martín para intentar incomodar a Chávez. Patronato sufrió en cada pelota parada en contra y Pozo no supo como resolver esta situación. Sin ir más lejos, luego de una serie de rebotes, el arquero crespense, mediante sus reflejos, se estiró y mandó la pelota al córner luego del disparo de González. El guardameta respondió de gran manera en una serie de situaciones peligrosas.

El primero de la visita llegó tras una contra letal. Error de Valentín Pereyra en el inicio de la jugada, Federico González se hizo de la pelota y soltó a pelota a la corrida de Casas. El volante creativo se sacó un un jugador de encima, ingresó al área y remató de primera. El balón pegó en el travesaño y en el rebote apareció González, quien había iniciado la jugada, para empujarla y decretar el 1 a 0.

San Martín de San Juan manejó los hilos del encuentro durante la segunda etapa. Con o sin pelota, los de la ciudad cuyana supieron como permanecer calmos ya que los dirigidos por Diego Pozo no desequilibraron en el sector ofensivo. El Pitu González intentó desde una pelota parada pero su pelota se fue desvíada. Luego, Augusto Picco intentó sorprender al arquero del Verdinegro sin mayores sobresaltos.

Pozo mandó a la cancha a Meynier y el Tren Valencia para generar mayores chances en el frente de ataque. Sin embargo, la pelota les llegó poco y nada como para intentar el desequilibrio en el sector ofensivo.

El equipo entrerriano creó una gran jugada que terminó con un remate desde afuera del área por parte de Gustavo Turraca. El disparo del mediocampista central pasó por encima del travesaño.

Sobre el final del cotejo, Diego Martínez dejó al equipo con uno menos luego de ver doble tarjeta amarilla que derivó en cartulina roja tras dos faltas innecesarias. A los 84' fue amonestado y a los 88' se fue a las duchas.

Formación confirmada de Patronato

Embed #JuegaPatrón | Todo confirmado en San Juan



pic.twitter.com/um8GDGe8H4 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 2, 2024

Formación confirmada de San Martín de San Juan

Así vamos hoy!!! Éstos son los titulares y suplentes para recibir a Patronato en el Hilario Sánchez!!!

pic.twitter.com/jshu54UWFi — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) June 2, 2024

El encuentro que se desarrolla en la ciudad cuyana está árbitrado por Álvaro Carranza, asistido por Ernesto Callegari y Martín Saccone. Completa el cuerpo arbitral Sergio Testa. El nacido en Villa María arbitrará por primera vez al Patrón en su carrera, siendo su último registro cómo cuarto asistente, en la victoria 1-0 contra Platense el 9 de Septiembre del 2022.

El conjunto entrerriano hace más de siete encuentros que no consigue los tres puntos fuera de casa. La última vez que esto sucedió fue en la victoria por la mínima ante Tristán Suárez, capítulo que se desarrolló el 17 de febrero, correspondiente a la tercera fecha de la Primera Nacional. Luego, tres derrotas y cuatro empates en sus respectivas visitas.

En la vereda del frente, la actualidad del Verdinegro detalla que se ubica en lo más alto de las posiciones en soledad. Con 33 unidades aventaja por un punto a San Martín de Tucumán. El elenco cuyano se aferró al número 1 de la tabla gracias a una serie positiva de cinco victorias en serie. En lo que va del torneo, los dirigidos por Raúl Antuña solo perdieron dos partidos. El último fue el 15 de febrero por 3 a 0 ante Quilmes en San Juan. Luego, sin contar Copa Argentina, cosechó 5 empates y 5 triunfos. Hace cuatro partidos que no le convierten goles.

Patronato.jpg Patronato entrenó pensando en San Martín de San Juan. Prensa Patronato

Sin embargo, al equipo dirigido por Diego Pozo le simpatiza ser el verdugo de los líderes a los cuales ha enfrentado, tanto en la Primera Nacional, como así también lo realizó en la Liga Profesional, élite del fútbol argentino.

En el Hilario Sánchez se llevará a cabo la anteúltima fecha de la primera rueda y el escenario en el que está ubicado el conjunto paranaense no es el que se imaginó a principio de temporada. Si bien resta disputarse en su totalidad la segunda rueda, el Rojinegro desea salir del fondo de la tabla cuanto antes y empezar a escalar posiciones para que el pelotón de arribe no saque mayor diferencia de puntos, algo que imposibilitaría el acceso a los playoff.

Embed ¡Dale mañana, Rojiné!



pic.twitter.com/R6BGKcepQ5 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 1, 2024

Para este partido en particular, el reciente entrenador Diego Pozzo movería dos piezas en el armado del once inicial y tendría dudas que despejaría hoy minutos antes del pitido inicial. Si bien no está confirmado, todo indica que regresará Diego Martínez a la defensa, luego de cumplir su fecha de suspensión y reemplazará a Juan Perotti.

Además, en la mitad de cancha no habría modificaciones con respecto a los jugadores que estuvieron en el empate ante Arsenal. Y en la ofensiva se repetirían los nombres, con Franco Coronel y José Valencia, más allá que este último no tuvo una buena actuación ante los de Sarandí.