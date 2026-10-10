Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes derrotó a Jockey Club por 34 a 29 y se mantiene como escolta de Duendes en el Top 10. Por su parte, Rowing ganó de local.

La fecha 16 del Top 10 del Torneo Regional del Litoral de rugby dejó un saldo positivo para los dos representantes de Paraná. Estudiantes consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Jockey Club de Rosario, mientras que el Paraná Rowing Club se hizo fuerte en condición de local y superó con claridad a Old Resian.

Los resultados les permitieron a ambos equipos continuar en la pelea dentro de la tabla de posiciones. El CAE se mantiene en el segundo lugar, como principal perseguidor de Duendes, mientras que Rowing continúa séptimo, con la expectativa de seguir escalando en las próximas jornadas.

Estudiantes se impuso en Rosario

El Club Atlético Estudiantes logró una importante victoria fuera de casa al derrotar a Jockey Club de Rosario por 34 a 29. El conjunto paranaense sumó cinco puntos fundamentales en una etapa del campeonato en la que cada resultado comienza a tener mayor incidencia en la lucha por los puestos de vanguardia.

Con este triunfo, el Albinegro llegó a los 55 puntos y se mantiene como escolta de Duendes, que lidera el certamen con 61 unidades. De esta manera, el equipo de Paraná continúa firme en la pelea por los primeros lugares del Top 10.

La victoria también le permitió sostener la ventaja sobre Santa Fe Rugby y Jockey de Rosario, que comparten la tercera posición con 52 puntos. En una tabla ajustada, el CAE sabe que deberá mantener la regularidad para llegar bien posicionado a la recta decisiva de la competencia.

En la próxima fecha, Estudiantes volverá a jugar ante su público cuando reciba a Jockey Club de Venado Tuerto. Será una nueva oportunidad para sumar y seguir presionando al líder.

Rowing festejó con una goleada

El Paraná Rowing Club también tuvo motivos para celebrar. En su cancha, el Remero consiguió una sólida victoria por 44 a 17 frente a Old Resian y sumó cuatro puntos importantes para su campaña en el Regional del Litoral.

El equipo paranaense mostró su capacidad ofensiva y logró una diferencia amplia ante el conjunto rosarino, en un encuentro que le permitió ratificar su fortaleza como local.

Con este resultado, Rowing alcanzó las 43 unidades y se ubica en el séptimo puesto de la clasificación, a solo dos puntos de CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario, que reúnen 45. La cercanía en la tabla alimenta las expectativas del conjunto entrerriano de avanzar posiciones en las próximas fechas.

El desafío inmediato será exigente, ya que deberá visitar a Santa Fe Rugby, uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla. El encuentro representará una prueba importante para medir el presente del Remero ante un rival que también necesita sumar para mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

CRAI ganó un clásico inolvidable

La jornada también tuvo como protagonista al clásico santafesino. En la autopista, CRAI venció a Santa Fe Rugby por un ajustado 31 a 30, en un partido vibrante que se definió en los minutos finales.

El encuentro, correspondiente a la fecha 16, tuvo además el atractivo del Trofeo de la Amistad, instituido en memoria de Jero Fernández Bobbio y Salva Passadore. Los Gitanos se quedaron con el festejo después de dar vuelta el resultado en un cierre emocionante, ante un gran marco de público. El arbitraje estuvo a cargo del entrerriano Juan Moyano.

En los otros partidos de la jornada, GER derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto por 31 a 27, mientras que Duendes venció a Universitario de Rosario por 38 a 30 y ratificó su condición de líder.

Las posiciones

Disputadas 16 fechas, Duendes encabeza el Top 10 con 61 puntos, seguido por Estudiantes de Paraná, con 55. Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario comparten el tercer lugar con 52 unidades.

Más atrás aparecen CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario, ambos con 45 puntos, y Paraná Rowing, con 43. Universitario de Rosario suma 34, Old Resian tiene 28 y Jockey Club de Venado Tuerto cierra la clasificación con 16.

Lo que viene

La próxima fecha tendrá estos cruces: Old Resian ante Universitario de Rosario, Santa Fe Rugby frente a Paraná Rowing, Gimnasia y Esgrima de Rosario contra CRAI, Estudiantes de Paraná frente a Jockey Club de Venado Tuerto y Duendes ante Jockey Club de Rosario.

Con el campeonato entrando en una etapa importante, Estudiantes buscará hacerse fuerte en Paraná para seguir como escolta, mientras que Rowing intentará aprovechar su buen triunfo para acercarse a los equipos que lo preceden en la clasificación.

Resultados fecha 16

CRAI 31-30 Santa Fe Rugby

Jockey (R) 29-34 Estudiantes

Jockey (VT) 27-31 GER

Universitario 30-38 Duendes

Paraná Rowing 44-17 Old Resian

Posiciones: Duendes 61; Estudiantes de Paraná 55, Santa Fe Rugby y Jockey de Rosario 52; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario 45, Paraná Rowing 43, Universitario de Rosario 34, Old Resian 28, Jockey Club de Venado Tuerto 16.

Próxima fecha: Old Resian con Universitario de Rosario, Santa Fe Rugby con Rowing, Gimnasia y Esgrima con CRAI, Estudiantes con Jockey de Venado Tuerto y Duendes con Jockey de Rosario.