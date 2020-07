Agustín Oberto: el actor, periodista y chef que le cocina a los famosos

Agustín Oberto es periodista, cocinero gourmet y actor. Nació en Río Cuarto el 18 de enero de 1984 y se crió en Huanchilla, Córdoba. Al terminar la Secundaria se fue a Córdoba capital, donde se recibió de periodista en el Colegio Universitario de Periodismo. En simultáneo estudió teatro en la Ciudad de las Artes. Luego de un año en México, se radicó en Buenos Aires donde estudió en la escuela de teatro de Raúl Serrano. En 2014 hizo un seminario con Julio Chávez, trabajó en obras junto a Nicolás Furtado y Naiara Awada. Luego llegó a la televisión. Estuvo en Net Tv y KZO, CN23, C5N y Crónica TV. Estuvo con Las Trillizas de Oro, en Mañanas Nuestras, y cocinó con Marcela Tinayre y Nicole Neumann, Diego Ramos, Lizzy Tagliani, Flor Vigna, entre otros. Actualmente tiene un segmento de cocina con invitados famosos nacionales e internacionales en Chicas Guapas, el programa que se emite todos los domingos al mediodía por América TV. Con su bigote largo que lo caracteriza y se ha convertido en una marca registrada, Agustín combina en el ciclo de América la actuación, el periodismo y su otra pasión, la cocina. El carismático chef influencer en la redes sociales y versátil en la pantalla chica se gana un lugar preponderante en los medios nacionales.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River Plate, era de San Lorenzo cuando era chico por mi papá, hasta que me vendí y me hice de River por mi tío Dany.

—¿Un club?

—Como buen cordobés que soy, Talleres. Alguna que otra vez voy a la cancha con mi ahijado Juan.

—¿Un técnico?

—Marcelo Gallardo.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue de una publicidad que hice como actor para “Almacenes Éxito” para Colombia. Estaba recién llegado a Buenos Aires, andaba medio seco y lo usé para pagar las expensas y compras en el súper.

—¿Un estadio?

—La Bombonera, es simplemente majestuosa. Mi abuelo Pepe era boquense hasta la médula y aún recuerdo verlo pegado a la radio escuchando algún partido.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El del Cholo Guiñazú contra All Boys para el ascenso de Talleres. Fue 2-1, el segundo gol. Faltaban 2 minutos para que termine el partido.

—¿Qué deportes practicaste?

—Nunca fui muy deportista, la verdad siempre fui medio ojota, ja; pero tuve que hacer unas notas de deportes para América Sports y practiqué kayak con Daniela Herrero, Escalada de muro junto a Nicolás Scarpino, Equitación con Violeta Urtizberea y Esgrima con Fernando Lúpiz. Todos me encantaron.

—¿Cuál es tu top tres de deportistas argentinos?

—Messi, el Peque Schwartzman y Facu Campazzo.

—¿Y tres del mundo?

—Leo Messi, Rafa Nadal y Le-Bron James.

—¿A qué deportista te gustaría cocinarle?

—A Messi, a Ginóbili y a la Peque Pareto.

—¿Para qué sos bueno?

—Para hablar de lo que quieras, nunca se me acaban los temas, ja.

—¿Actuar, cocinar o entrevistar?

—Creo que la combinación de las tres. En este momento estoy logrando integrarlas un poco en mi segmento de cocina con famosos, que sale los domingos al mediodía en Chicas Guapas por América TV.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me encanta juntarme a cocinar con amigos. Los pongo a todos como mis “Juanitas” para que me ayuden a picar, cortar, destapamos un vinito y yo voy cocinando.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la muerte, a perder a mis seres queridos. De niño siempre fui muy amiguero de los ancianos de mi pueblo, y a medida de que se me iban muriendo esos amigos, fui entendiendo que todos teníamos un fin. Era muy chico posta, habré tenido unos 7 u 8 años como mucho. Si bien debería ser algo natural como nacer, creo que me da miedo el sufrir, el que duela.

—¿Qué cosas te sacan?

—La estupidez y el egoísmo humano. El que la gente muchas veces es totalmente indiferente con el dolor del otro. Desde las pequeñas cosas te digo, como por ejemplo juntar la caca del perro de la vereda cuando lo sacás a pasear, hasta ver a alguien que lo están robando y nadie hace nada al respecto. Me duele la injusticia y la desigualdad de oportunidades.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Hay amigos con los que nos vemos o hablamos por celu y sé que serán un sinfín de risas garantizadas. Ir a ver una buena comedia de teatro, hay actores que me divierten mucho, su desparpajo y el sin filtro. Si veo a un youtuber explicando un tutorial y por accidente se cae, se quema el pelo, etc; digamos que haciendo un blooper, me mato de la risa, es inevitable.

—¿Cuál fue tu peor compra?.

—Los discos para empanadas gluten free. Estoy en un momento de alimentarme más saludablemente. Probé varias marcas y ninguna sirve. Cuando las armás, se resquebraja la masa porque al no tener gluten pierden la elasticidad y se termina saliendo todo el relleno. Un garrón.

—¿Una comida?

—La lasagna de cordero y hongos, el sushi y un buen asado de costillar.

—¿Un postre?

—La mousse de chocolate con un copo de crema chantilly y almendras picaditas por arriba.

—¿Una bebida?

—Una generosa copa de vino tinto malbec, cabernet o algún blend de tintas.

—¿Qué música escuchás?

—Un poco de todo: pop y rock nacional e internacional, algo de música en francés y portugués.

—¿Una banda o solista ?

—John Mayer, lo fui a ver al Luna Park cuando vino a tocar a Buenos Aires, Ed Sheeran también lo vi en vivo el año pasado y me encantó. De España me copa Rosana y alguien más latino puede ser Anuel, Yatra, Nicki Nicole por ejemplo.

—¿Una película o serie?

—Merli fue una de mis series favoritas. Me gustó mucho cómo a través de la filosofía abordaban temas tan actuales como el bullying, la sexualidad y las nuevas formas que tienen las nuevas generaciones de vincularse.

—¿Una obra?

—SMS (Somos Muy Sensibles) obra en la que debuté como actor acá en Buenos Aires. Fue una adaptación de “Off Corrientes” de Juan José Campanella, quien generosamente nos cedió los derechos para poder hacerla, y hasta su socio, Fernando Castets vino a verla. Esa obra me hizo muy feliz.

—¿Un viaje?

—Me fui a vivir casi un año a Cancún en 2006. Fue toda una aventura. Hasta compartí fiestas VIP con Paulina Rubio y Alejandro Fernández, pero eso si querés te la cuento en otra nota, je.

—¿Una ciudad?

—Nueva York me pareció increíble. Esos rascacielos son alucinantes, caminar por Broadway, la Quinta Avenida y el Central Park es como estar dentro de una película.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Me encanta Palermo Soho, tiene unos pasajes con callecitas de adoquines y unos murales pintados por artistas independientes que son espectaculares. Además de la vida nocturna llena de bares y restaurantes para todos los gustos.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Europa. Tenía planificado irme con mi papá todo julio de este año. Por razones obvias de la pandemia lo tuvimos que reprogramar para el 2021.

—¿Un hombre?

—Mi papá Jorge que, si bien somos muy distintos, de chico me inculcó ganarme mi propio dinero. Me compraba blisters de autitos de colección, cassettes y chucherías para que yo revendiera a mis amigos y conocidos. Creo que por eso salí bastante autogestor. Actualmente junto a Agustín Maradei, mi socio, producimos gran parte de mis contenidos.

—¿Una mujer?

—Mi madre Marita que, pese a no siempre estar de acuerdo con todas mis decisiones, me apoya y acompaña en todos mis logros como tropiezos.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Pampita, Nicole Neumann, Marley, el Chino Darín, Rodrigo de La Serna, Roberto García Oslo de La Casa de Papel, entre otros.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría invitar a comer a solas?

—A Natalia Oreiro.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—No me imagino siendo otra cosa.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los hatters que hacen daño de forma gratuita e innecesariamente.

—¿Cuál fue tu mejor invitado a comer?

—Agustín Aristarán, más conocido como Radagast, Lizzy Tagliani otra divina, con Cristian Vanadia me divertí muchísimo, Las Trillizas de Oro son lo más.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whats-App tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 15 grupos, algunos son netamente laborales. Tengo momentos divertidos con los grupos de amigos, pero varían según el día y el contenido que compartan.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Leo Messi, Tini Stoessel, Zach King por ejemplo.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Me voy a sacar una selfie sin lugar a dudas en El Coliseo con mi amiga y talentosísima música Malena Di Bello, cuando vaya a visitarla.