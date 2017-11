Durante uno de los fin de semana más espectaculares de esta primavera, adidas Skateboarding presentó su tour global Skate Copa Court en Buenos Aires, un evento que recorre el mundo y que ya pasó por doce de las ciudades más importantes. Celebrado en el Polideportivo de Colegiales, agrupó lo mejor de la escena local con su team internacional y un gran grupo de aficionados de todas las edades.

Aunque decenas de skaters locales obtuvieron el "ok" para entrar a la pista principal, lo que realmente tuvo a todos en vilo fue la llegada del team de la marca. El grupo, compuesto por cinco talentos del skate internacional, llegó al lugar cerca de las 15, para demostrar por qué se los considera referentes indiscutidos de la escena. Cual rockstars, su arribo estuvo plagado de pedidos de fotos y firmas. No era para menos. Además de ser los creadores de algunos de los videos más impresionantes sobre skate, cada uno de ellos llegó con una combinación de cocardas difíciles de igualar. El norteamericano, Silas Baxter-Neal, por ejemplo, fue novato del año en Transworld Skateboarding, obtuvo medalla de oro en los X-Games y un codiciado premio llamado SOTY de Trasher, entre otros. Su momento más pop llegó de la mano de su aparición en Away Days, la primera película de skate de adidas, una saga épica de la vida en la carretera en las principales ciudades del mundo, disponible online, en la que tuvo su debut otro de los participantes, el noruego Gustav Tønnesen. También como parte de este team, al barrio de Colegiales llegaron Miles Silvas, quien se dio a conocer al mundo con un noseblunt de espaldas en un pasamanos de dieciséis escalones que apareció en la portada de Transworld Skateboarding en 2013 y Mark Suciu, quien en 2015 lanzó su primera zapatilla insignia con adidas Skateboarding, ganadora del premio Zapatilla de Skate del Año.





Embed









Por último, las gradas repletas del polideportivo, vieron hacer lo suyo a Rodrigo TX, el primer skater urbano en dar el salto de Brasil a los Estados Unidos. Él aportó su visión creativa para el diseño del obstáculo Blackbird.. El adidas Blackbird Best Trick es un obstáculo exclusivo creado bajo la dirección de algunos de los skaters que la marca selecciona para asistir a los lugares en los que se realizan las competencias.

Además de la demo de los pro, hubo un juego de skate doble que invitó a las tiendas de skate locales a participar, un juego de pro's choice exclusivo para la categoría Mujeres y un Suicides Line para los AM´s. Redondeando la competencia, estuvo el "adidas Blackbird Best Trick" para la categoría profesional.

Con la realización de este evento, Buenos Aires refuerza su presencia como una de las principales ciudades latinamericanas de la escena y adidas consolida su compromiso con una cultura que sigue creciendo día a día y cuya capacidad de sorprender parece ser interminable.





Fuente: Rolling Stone.