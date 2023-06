No hubo acuerdo y hay paro de colectivos desde la medianoche

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciará a la hora cero de este jueves un paro de actividades de 48 horas, por lo cual no habrá servicios de colectivos urbanos en Paraná, confirmaron a UNO fuentes gremiales y empresariales. Además habrá una movilización en la capital provincial.

UNO pudo reconstruir que la reunión llevada a cabo en Buenos Aires finalizó con la elaboración de un acta en la cual quedó expresado que cada parte ratificó su posición. Durante el transcurso de las negociaciones hubo contactos con el Ministerio de Transporte de la Nación, el cual manifestó su decisión de aportar fondos adicionales para que las empresas puedan hacer frente al aumento salarial, pero esto no fue suficiente porque no se hicieron presentes las provincias, excepto aquellas que comunicaron que acordaron con la UTA el desembolso de fondos para que no se efectúen medidas de fuerza (Salta, San Juan, Mendoza, Córdoba capital y algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires).

Colectivos Transporte Fatap UTA 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Por lo tanto, los fondos del gobierno nacional no alcanzarían para hacer frente a la totalidad de la recomposición salarial y tampoco sería posible el pago retroactivo que demanda UTA. Fue así que el sindicato ratificó la medida de fuerza en reclamo del mismo tratamiento que se le dio a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El paro de colectivos de corta y media distancia se iniciará a la hora cero del jueves y se extenderá durante todo ese día y el viernes.

El comunicado de UTA

El Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales de la Unión Tranviarios Automotor confirmaron mediante un comunicado la realización de la medida de fuerza. En el documento exhortaron a los responsables del Transporte, las empresas, las provincias y el Estado nacional a que "se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país generará" a los usuarios y a "la paz social".

"Informamos a las trabajadoras y los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, así como a la opinión pública, autoridades nacionales, provinciales y los usuarios, que atento la negativa a acordar el aumento salarial para el personal representado en empresas de corta y media distancia del interior del país, ratificamos la medida de acción gremial anunciada, consistente en un paro por 48 horas con movilizaciones, que será realizado durante los días jueves 22 y viernes 23 del corriente", sostuvo el sindicato de colectiveros.

Además advirtieron que "sólo se garantizará la regularidad de los servicios en aquellas jurisdicciones que reconozcan el aumento salarial, en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires".

"Asimismo, informamos que asistiremos a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el día de mañana jueves 22 a las 15 horas, en la búsqueda de la solución salarial que se niega a las trabajadoras y trabajadores representados", agregaron.