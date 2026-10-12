Entre Ríos, con 31 bodegas turísticas, Paraná recibirá a especialistas y productores de todo el país para impulsar el enoturismo y la gastronomía.

Paraná será sede de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino el 22 y 23 de octubre.

Entre Ríos fue presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 como sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se desarrollarán en Paraná los próximos 22 y 23 de octubre. El encuentro reunirá a referentes del sector vitivinícola, organismos públicos, operadores turísticos y especialistas de diferentes regiones del país.

La actividad incluirá además el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, una propuesta destinada a fortalecer la integración entre la producción de vinos, la actividad turística y la oferta gastronómica.

De esta manera, Entre Ríos se convertirá en la sexta provincia argentina en recibir las jornadas nacionales, después de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba, distritos que cuentan con una trayectoria consolidada en el desarrollo del turismo del vino.

La organización estará a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Durante la presentación se destacó la importancia de incorporar nuevas regiones productoras al circuito nacional del enoturismo, una actividad que combina visitas a bodegas, degustaciones, gastronomía regional y experiencias vinculadas con la cultura del vino.

La provincia cuenta con 31 bodegas turísticas

Uno de los aspectos destacados de la presentación fue el crecimiento que registró la actividad vitivinícola entrerriana y su incorporación a las propuestas turísticas de la provincia.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, señaló que actualmente funcionan 31 bodegas turísticas en el territorio provincial, lo que representa una oportunidad para diversificar la oferta destinada a los visitantes.

El funcionario resaltó la decisión de impulsar el enoturismo como una actividad que permite vincular la producción local con el desarrollo de nuevos circuitos turísticos, generando oportunidades para emprendedores, establecimientos gastronómicos y prestadores de servicios.

En ese sentido, la realización de las jornadas nacionales en Paraná permitirá mostrar las experiencias que se desarrollan en Entre Ríos y fortalecer los vínculos con otras provincias productoras.

Por su parte, el director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni, destacó la elección de Entre Ríos como sede y valoró el trabajo realizado para incorporar bodegas, emprendimientos y atractivos a una propuesta turística integrada.

El turismo del vino crece en la Argentina

Durante la presentación en la FIT también se difundieron indicadores sobre el desarrollo del enoturismo en el país.

Actualmente, 16 provincias argentinas cuentan con propuestas vinculadas al turismo del vino, mientras que la cantidad de bodegas abiertas a los visitantes aumentó un 57,5% durante los últimos ocho años.

Otro de los datos destacados fue la llegada de más de 300.000 turistas internacionales atraídos por las experiencias relacionadas con la producción vitivinícola argentina.

Este crecimiento permitió ampliar los destinos tradicionales y favorecer la incorporación de nuevas regiones, entre ellas Entre Ríos, donde la actividad comenzó a consolidarse como una alternativa dentro de la oferta turística provincial.

Las jornadas nacionales buscarán promover el intercambio de experiencias, analizar políticas públicas y generar herramientas que permitan fortalecer la actividad en los distintos territorios.

Un congreso para impulsar nuevas regiones

La edición que tendrá lugar en Paraná incorporará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, con especial atención en el desarrollo de las denominadas regiones vitivinícolas emergentes.

El encuentro abordará las posibilidades de ampliar los circuitos turísticos, mejorar la articulación entre productores y prestadores de servicios y potenciar la gastronomía como complemento de las experiencias vinculadas con el vino.

También constituirá un espacio para el intercambio entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, instituciones académicas y especialistas interesados en el crecimiento del sector.

Para Entre Ríos, la realización de ambas actividades representa una oportunidad de posicionar su producción vitivinícola dentro del mapa turístico nacional, dar visibilidad a sus 31 bodegas y promover nuevas experiencias para quienes visitan la provincia.

La combinación de vino, gastronomía, naturaleza y cultura regional aparece como uno de los ejes para diversificar la actividad turística y fortalecer las economías locales.