Elecciones 2023: quiénes van para intendentes con Frigerio

Juntos por Entre Ríos tendrá internas a nivel municipal en casi todas las ciudades en las elecciones 2023 entre las facciones que encabezan como precandidatos a gobernador, respectivamente, Rogelio Frigerio (PRO) y Pedro Galimberti (UCR). El armado del ex ministro del Interior trabaja sus precandidaturas con el slogan "Soñemos en grande" y nutre sus listas a lo largo y ancho de la provincia con dirigentes macristas, radicales, evangelistas, vecinalistas, socialistas y peronistas anti-kirchneristas.

De todas formas, prácticamente todas las precandidaturas a las intendencias son protagonizadas por referentes del PRO o de la UCR. En casi todas las localidades, el frigerismo dentro de la interna de Juntos por Entre Ríos lleva una precandidatura única a la pelea contra el sector liderado por Galimberti. En algunas ciudades habrá internas dentro del propio espacio que responde al ex ministro. Algunas pujas son bastante numerosas, como en Paraná o Gualeguaychú.

Si a estas postulaciones se le suman las que aportará "Entre Ríos Cambia" (la lista de Galimberti), los votantes de JxER se encontrarán con una multitud de boletas a nivel municipal en el cuarto oscuro el 13 de agosto.

Por estas horas, por otra parte, se discute en las más altas esferas nacionales y provinciales de la alianza UCR-PRO si se multiplica cada una de esas boletas, además, con el pegado de Galimberti con los dos precandidatos presidenciales: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Según trascendió este lunes, esta posibilidad le sería negada al ex intendente de Chajarí y sería sólo prerrogativa de Frigerio. El precandidato radical evalúa por estas horas qué vía encarar para reclamar ese pegado.

En las ciudades

UNO hizo un relevamiento de las precandidaturas que presentará el 13 de agosto Juntos por Entre Ríos en más de 25 ciudades entrerrianas bajo la boleta de Frigerio para gobernador. El repaso incluye los distritos más poblados y con más peso en el padrón electoral de la provincia y también localidades que inclinan la balanza dentro de los distintos departamentos.

Paraná: en la capital provincial Frigerio lleva nada menos que cinco precandidatos a intendente, que oficializaron sus listas el sábado: el ex concejal Emanuel Gainza, la diputada provincial Ayelén Acosta (ambos del PRO), la diputada radical Lucía Varisco, el dirigente social de extracción peronista Fernando Sibulofsky y otro radical, Gustavo Curvale.

Concordia: el ex fiscal Francisco Azcué y la concejal del PRO, Magdalena Reta de Urquiza, son una de las fórmulas con las que Frigerio intentará destronar al peronismo en su bastión más importante de la provincia. También se presenta desde el vecinalismo el ex massista Eduardo Cristina.

Gualeguaychú: el intendente de Pueblo Gral. Belgrano, Mauricio Davico, impedido de reelegir en su ciudad, se postula como precandidato en la ciudad vecina. Es amigo de Frigerio y fue músico del grupo Ráfaga. También se postulan el "margarito" presidente del partido GEN Entre Ríos, Osvaldo Fernández, el concejal del PRO, Pablo Echandi y el presidente del Partido Nuevo Espacio, Francisco Álvarez.

Pueblo Gral. Belgrano: Francisco Fiorotto es el postulante en la ciudad que abandona "Plaito" Davico

Concepción del Uruguay: el dirigente de la Sociedad Rural y ex funcionario nacional de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Juan Ruiz Orrico, competirá en las "PASO frigeristas" contra el presidente del partido vecinalista "Uruguay Se Puede", Aníbal Steren, y el cooperativista del sello "Compromiso Uruguayense", Jorge Sittoni

Colón: el intendente electo por el vecinalismo en 2019, José Luis Walser, buscará la reelección de la mano de Frigerio

San José: Marcelo Ramat, de la Unión Vecinal San José, lleva la propuesta del ex ministro en tierra de palmares

Larroque: Francisco Benedetti, hijo del diputado nacional Atilio, buscará recuperar el bastión radical

Federación: Carlos Cecco podría acceder a su quinto período como intendente si gana, bajo la boleta de Frigerio, las internas de Juntos en la ciudad termal

Chajarí: el ex senador provincial Miguel Piana es el pretendiente de la intendencia en el terruño de Galimberti

Feliciano: Juan Carlos Moreno, comerciante y empresario de raíces peronistas, es el nombre del ex ministro en San José

Federal: el precandidato frigerista es Néstor Valiente

La Paz: el actual viceintendente de Bruno Sabruni (que busca banca de diputado provincial), Walter Martin, tratará de mantener la intendencia paceña con Frigerio

San Salvador: Jorge Zambón es el nombre del sector en la "Capital del Arroz"

Villaguay: en la "Ciudad de los Encuentros" no hubo consenso: el ex concejal de la UCR, Federico Viollaz, y el ex jefe de la Policía departamental y dirigente deportivo, Jorge Lazzari

Gualeguay: Frigerio postula a Dora Bogdan, funcionaria del actual gobierno municipal y hermana del fallecido intendente radical Federico Bogdan

General Galarza: el diputado nacional -en uso de licencia- lleva en la boleta local a Adrián Martella

Nogoyá: el concejal del PRO. Mariano Berdiñas, es el encargado de arrebatar al espacio opositor interno el bastión que gobierna Rafael Cavagna desde 2015

Victoria: Frigerio promueve a la viceintendenta Ana Ester Schuth para suceder a Domingo Maiocco, que buscará el Senado

Diamante: en la "Ciudad Blanca" habrá internas frigeristas entre el dentista y concejal Aldo Cardinalli y Ezio Gieco, que ya buscó sin éxito la intendencia en 2019 por el partido SER

Gral. Ramírez: el actual funcionario Pablo Omarini es el postulante del ex ministro en la ciudad que Cambiemos comanda hace ocho años

Crespo: la abogada presidente del PRO crespense, Mariela Hildermann, va por otro bastión de "Entre Ríos Cambia", cuyo intendente Darío Schneider encabeza la lista de Galimberti para Diputados

El PRO desafía a Schneider en su bastión

Colonia Avellaneda: tiene dos pretendientes desde el frigerismo: Andrés Villagra y Fabián Sosa

San Benito: otra de las localidades metropolitanas de Paraná, donde Héctor Tórtul competirá en nombre de Frigerio

Viale: el actual intendente radical Carlos Weiss va por un nuevo período

Maciá: el dirigente radical Pablo Alasino competirá por la candidatura a la intendencia

Gdor. Mansilla: Francisco Pasinatto, el actual intendente, buscará su segundo mandato con Frigerio