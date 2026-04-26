Daniel Rossi repudió el pedido de expulsión del PJ entrerriano. 

Domingo Daniel Rossi, cuestionó el pedido de expulsión en su contra impulsado por el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos.

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, cuestionó el pedido de expulsión en su contra impulsado por el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos y defendió su trayectoria dentro del peronismo.

A través de publicaciones en su cuenta de X, Rossi afirmó que siempre actuó “con respeto por la vida institucional del partido” y rechazó que se considere un acto de “deslealtad” haber denunciado presuntos hechos de corrupción ante la Justicia.

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El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido

El pronunciamiento se produjo luego de que el órgano partidario recomendara su expulsión, junto a la de su asesor Carlos Guillermo Reggiardo, al atribuirles “deslealtad manifiesta” y violaciones a la Carta Orgánica. La medida se enmarca en un proceso disciplinario vinculado a su accionar durante el último proceso electoral.

Según el Tribunal, Rossi habría respaldado públicamente a sectores opositores e impulsado una denuncia penal contra el entonces candidato justicialista Guillermo Michel, lo que fue interpretado como una maniobra para perjudicar al espacio en plena campaña.

"Organización mafiosa"

En sus declaraciones, el intendente sostuvo: “El PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político”. Además, remarcó su trayectoria al señalar que fue intendente durante distintos gobiernos democráticos y vicegobernador de Entre Ríos.

Rossi también cuestionó el funcionamiento interno del partido al afirmar que “durante años, el peronismo entrerriano toleró silencios, complicidades y decisiones que perjudicaron a trabajadores, jubilados, municipios y sectores vulnerables”.

En otro mensaje, apuntó contra distintos dirigentes, entre ellos Sergio Urribarri, Gustavo Bordet y Guillermo Michel, al sostener que “deberían dar explicaciones sobre el Estado que administraron y sus consecuencias”.

Finalmente, Rossi planteó: “¿Qué es realmente deslealtad? ¿Denunciar hechos que deben investigarse o haber usado el poder en contra de la gente?”. Y concluyó que “si denunciar corrupción es motivo de expulsión, entonces el problema no somos quienes denunciamos”.

Carta Orgánica

Desde el entorno partidario, en tanto, sostienen que el proceso disciplinario se ajusta a los mecanismos internos previstos en la Carta Orgánica y que las sanciones responden a conductas consideradas incompatibles con la pertenencia al espacio político. En ese sentido, remarcan que el respaldo público a sectores opositores durante una campaña electoral constituye una falta grave.

El caso expone tensiones internas dentro del peronismo entrerriano en un contexto de reconfiguración política tras las últimas elecciones. Las diferencias entre dirigentes reflejan disputas sobre el rumbo del partido y los criterios de conducción, así como también sobre los límites de la disciplina partidaria.

Mientras tanto, la situación de Rossi deberá ser resuelta en las instancias partidarias correspondientes, donde se definirá si se ratifica o no la recomendación de expulsión. El desenlace podría tener impacto en el escenario político provincial y en el reordenamiento del justicialismo de cara a futuros procesos electorales.