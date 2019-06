Califican de exitosa la experiencia social "La Justicia va a los barrios"

Comenzó a implementarse en Concordia el programa denominado “La Justicia va a los Barrios”, que ha tenido gran aceptación en Paraná y se pretende instaurarlo en la Capital del Citrus. Tras una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se pretende con esta modalidad que los vecinos puedan realizar denuncias, consultas y trámites ante los fiscales, defensores y diferentes magistrados.

Un equipo formado por un agente fiscal, un defensor público y una jueza de paz, junto a un equipo interdisciplinario se realizaron presentes en el club Sarmiento, donde funcionan las escuelas 30 y 44, como también una delegación de Uader. En esta intervención se realizaron 50 trámites.

Comprendió a los vecinos de los barrios Tiro Federal, ex-Aeroclub, Almirante Brown, Gruta de Lourdes y Carretera La Cruz. Al respecto, la jueza a cargo del Despacho del Juzgado de Garantías Nº 3, María del Luján Giorgio indicó a UNO que “elegimos ese club como primera experiencia porque es un lugar aglutinante para la comunidad. Fue una experiencia satisfactoria”.

En cuanto a las inquietudes que recibieron, sostuvo que “fundamentalmente hubo acercamientos al Juzgado de Paz y al Registro Civil, 17 personas se fueron con algún tramite incluso concluido y otro por terminar. También hubo 12 consultas con la Defensora Civil, dos o tres denuncias en fiscalía y dos consultas con el defensor penal”.

La magistrada resaltó que se trató de una primera experiencia y fue válida. “Queremos que sea mas patente el acceso a justicia. Al lo mejor, a este primer barrio que fuimos está bastante cerca del centro y es accesible. La idea fue haber tomado como primera experiencia piloto a un lugar cercano e ir implementándolo en barrios donde realmente cueste tomarse el colectivo, dejar los chicos con otra gente para venir a hacerse una denuncia y difusión mediante la gente sepa dónde vamos a estar”, manifestó.

Consultada si la modalidad de mediación se implementa en este tipo de acciones, aunque Giorgio expresó que “no es una instancia que esté comprendida en el programa porque lleva unas cuantas entrevistas y demás. Lo que hay es un ofrecimiento del Colegio de Abogados, como para su consultoría jurídica gratuita, trasladarla un día con el mismo equipo de este programa en donde ya ampliarían otro tipo de consultas, ya sea laborales, civiles. Eso aún se está tramitando”.

El programa tiene como modalidad implementarlo de manera mensual en distintos lugares de la ciudad. “Queremos ir haciéndolo de manera progresiva en todos los barrios. Además la idea es volver a los barrios donde estuvimos y hacer una devolución con la gente o de informar de algún trámite que haya quedado pendiente. Con esto evitamos que la gente venga a Tribunales, aunque hay casos en los que sí deberán venir”, contó.

El equipo estuvo integrado por la jueza Luján Giorgio, la jueza Belén Estévez, el licenciado en Trabajo Social, Jorge Álvarez; la Defensora Civil Miriam Larocca; el fiscal Julia Rivoira; el Defensor Penal Eduardo Garay y los defensores civiles Diego Ponce y Alfredo Russo. Además, del juez de Paz Enrique Stempells y Mariana Carbonell. “Esto es voluntario del Poder Judicial, no es una imposición y así y todo todos estuvieron todos dispuestos. Fue fundamental la incursión del licenciado en trabajo social”, expresó. Al mismo tiempo confesó que previo a la llegada del equipo, “de eso se encargó en gran medida el licenciado en trabajo social y el presidente del club, en este caso Enrique Braga y así haremos los siguientes”.

Giorgio indicó que aún no está estipulada dónde y cuándo será la próxima visita. “En esta primera experiencia tuvimos unos problemas con la conexión a Internet, entonces, para el próximo destino queremos superar ese escollo”, dijo.

Narcomenudeo y violencia

La jueza manifestó que no se registraron denuncias de narcomenudeo. “En esas cuestiones la fiscalía tiene un sistema arbitrado bastante accesible a la gente y que amerita ante un denuncia anónima, ya se proceda a la investigación”. Además agregó que “tampoco se registraron denuncias de violencia familiar o violencia de genero porque hoy en día hay una postura de las comisarías de tomar esas denuncias, que lo mejor en otra oportunidad se cajoneaba. Hoy está bastante controlado porque es una política de Estado, que se le prioridad a la violencia de género”.

No obstante indicó que “si hubiera habido alguna denuncias, la jueza de familia estaba presta para dar intervención al equipo técnico y demás. Lo mismo para el narcomenudeo, sucede que lleva un período de investigación porque lo que busca el narcomenudeo no es una mera tenencia, sino una comercialización. Eso lleva un período de vigilancia para concretar realmente que se esté vendiendo y no sea un consumo personal”.

Inicios

En cuanto al comienzo de este programa indicó que “nació en Paraná a instancia del programa Medina de Risso con una prueba piloto cuando era jueza de instrucción. Se fue hasta el barrio a verificar que le pasaba a una denunciante que debía reforzar sus dichos y sus hechos. La señora le respondió que no tenía medios, ni ropa para ir a Tribunales. Entonces la doctora lo empezó a implementar hasta que después con el aval del doctor Carubia adquirió un rango de mayor importancia. Y cuando la doctora llegó al Superior, hoy es vocal, directamente se transformó en una política de Estado del Superior Tribunal de Justicia y se implementa en Paraná y la idea es extenderlo en toda la provincia”.