Juegos Olímpicos: se postergaría hasta 2022

Ya es de público conocimiento que el coronavirus está afectando al mundo entero y casi todos los eventos deportivos, entre otras cosas, ya fueron suspendido hasta nuevo aviso por precaución.

Este viernes, Haruyuki Takahashi, miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dio lugar a que, si continúa la pandemia, la cita olímpica se postergue para 2022 en lugar de suspenderse y que eso sería "lo más realista".

galeria juegos olimpicos 21.jpg Los Juegos Olímpicos podrían suspenderse hasta 2022 por el Coronavirus

Si bien la antorcha olímpica ya inició su recorrido hasta la capital nipona, y la ministra para los JJOO y los Paralímpicos, Seiko Hashimoto, afirmó que "ni el Comité Olímpico Internacional ni el Comité Organizador han considerado ningún aplazamiento o cancelación de los JJOO", lo que ocurra de aquí al inicio del evento es una incógnita y se abrió lugar a una modificación en el calendario.

EN JAPÓN QUIEREN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La sugerencia emitida por el presidente Donald Trump, acerca de posponer los Juegos Olímpicos por un año ante la pandemia de coronavirus, fue descartada de inmediato por la ministra japonesa a cargo de la organización de ese evento deportivo.

“Ni el COI ni el comité organizador contemplan la cancelación o posposición. Absolutamente no”, dijo Seiko Hashimoto, medallista olímpica de bronce, durante una conferencia de prensa ofrecida en Tokio

El COI (Comité Olímpico Internacional) y los organizadores de Tokio 2020 han mantenido la misma postura desde hace tres meses, cuando surgió el brote del nuevo virus en China. El padecimiento se propagó después en Asia y luego a todo el mundo.

Y el mensaje insistente ha sido: Los Juegos Olímpicos se inaugurarán el 24 de julio, como está previsto.

“Simplemente no puedo ver que no haya gente ahí. En otras palabras, que no se permita gente”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca el jueves. “Quizá, y ésta es sólo mi idea, se deba suspender esto por un año”.