¡Oíd mortales!

El jueves se llev√≥ a cabo la emotiva ceremonia en la que San Antonio homenaje√≥ a Emanuel Gin√≥bili, retirando la camiseta 20 de los Spurs, que us√≥ durante 16 temporadas y con la que gan√≥ cuatro anillos; y Manu agradeci√≥ la infinidad de muestras de cari√Īo.





Pero adem√°s del protagonista indiscutido del encuentro, quien se llev√≥ gran parte de la atenci√≥n fue Michelle Leclercq, una joven argentina de 23 a√Īos que vive en los Estados Unidos, quien cant√≥ el himno nacional, que por primera vez son√≥ en un estadio de la NBA. Lejos de una gran interpretaci√≥n, Leclercq hizo un mea culpa y confi√≥ en las redes sociales que los nervios le jugaron una mala pasada: "Acabo de cantar el Himno, veo que me est√°n poniendo muchos comentarios positivos y negativos. Algunos me dicen que les dolieron los o√≠dos", se√Īal√≥ dolida en un video en el que manifest√≥: "Me puse re nerviosa. Para m√≠ di el 70% de lo que doy en el ensayo. La prueba de sonido sali√≥ incre√≠ble, todo b√°rbaro".





Pero como es costumbre, miles de compatriotas exitistas le dejaron en su cuenta de Instagram, que es p√ļbica, mensajes hirientes y ofensivos. "No solo desafinaste sino que encimas cantabas con esos falsetes que te lastimaban los o√≠dos. ¬ŅHabiendo tantas cantantes buenas en Argentina te llamaron a vos? No te conozco pero la primera impresi√≥n fue de verg√ľenza", le dijo una chica, joven como ella que tal vez nunca pueda llegar a estar en un lugar tan importante. Otro seguidor joven de la red, con su cuenta privada para que nadie pueda husmear qu√© tan bien le va en la vida, se√Īal√≥: "No fue tu culpa sino de quien te contrat√≥, porque ten√©s una voz muy pobre. Qu√© l√°stima".Y un adulto, que deber√≠a opinar con sensatez, tambi√©n con su cuenta privada, la espet√≥: "¬ŅC√≥mo te da la cara para insultar de esa manera a nuestro Himno nacional? Una verg√ľenza catastr√≥fica. ¬ŅTe escuchaste la forma en que desafinaste? Fue una tortura, destru√≠a mis o√≠dos. Tu interpretaci√≥n fue espantosa y alguien cantando en un karaoke y sin mucho esfuerzo lo hubiera hecho mejor. Triste Michelle".





Además de observar el grado de agresión con el que mucha gente proyecta en los demás sus propias frustraciones, el episodio me llevó a recordar que en numerosos actos patrios, escolares y otros eventos en los que se entona el himno argentino, son pocos los que cantan, en un país como el nuestro, en el que los dólares estadounidenses condicionan el hambre y el bienestar de un pueblo.





¬ŅCu√°ntos de los que insultaron a la chica, que si bien desafin√≥ interpret√≥ con sentimiento el himno, lo cantan cuando se debe? ¬ŅCu√°ntos entienden que ser patriota tambi√©n es ser solidario con el que cae en desventura en una desgracia y no hacer le√Īa del √°rbol ca√≠do? Son discusiones que se dan en un pa√≠s donde un 32% de la gente es pobre y sin embargo se sigue atacando a quien cobra unos miserables 2.000 y pico de pesos de un plan social que ya no alcanza para contener el hambre. Lejos de que esos mortales puedan o√≠d el ruido de rotas cadenas, est√°n m√°s presos que nunca de la insensibilidad que rompe los lazos solidarias y el entramado de la contenci√≥n social, y nos est√° llevando a un desastre sin retorno.