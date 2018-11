Maka podría haber sido cualquiera

El Programa Alcohol Cero es llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Entre Ríos y los juzgados de Faltas de los municipios que adhieran a la norma. En la capital entrerriana se pueden ver los fines de semanas los controles en la Cinco Esquinas, y también, paradójicamente, muy cerca donde se produjo el accidente donde murió Taborda. Pero se realizan cerca de la medianoche, y no pasan de las 2. Por eso es que estas personas que consumen saben que a las 6 cuando salen de los boliches o festejos ya no hay controles, y si los hubiera están bien identificadas las zonas donde se realizan, al menos en Paraná.







Por el hecho de que en la provincia rige la Tolerancia Cero la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad de la capital entrerriana tendrían que extremar las medidas y que los controles sean constantes, y sobre todo en los puntos de la ciudad en donde se encuentran la mayoría de los boliches y de donde salen prácticamente todos en estado de no poder manejar. Se tiene que respetar para que no se sigan perdiendo vidas injustamente y dejando a familia enteras destruidas. Las personas tienen que ser conscientes de que no se puede consumir alcohol y conducir. Que si lo hacen no pueden bajo ningún concepto salir a manejar, ya sea un auto o moto. Si les gusta tomar que salgan de una fiesta y suban a un remís, taxi o caminando. Nadie toma real dimensión del problema.





Creen que pueden tomar y manejar porque se sienten capaces, pero sin lugar a dudas el alcohol reduce la visión y se pierde la noción de tiempo y espacio. Lo de Maka tiene que marcar un antes y un después para todos. Las autoridades deberán realizar más controles y haya más leyes para que no sigan pasando estas cosas, que para la familia no tiene respuesta alguna.