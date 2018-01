¿Lo de Reparación Histórica no será un verso?

Desde hace dos años cientos de miles de jubilados argentinos esperan muy sentados y con paciencia agotada la resolución de los juicios de Ley de Reparación Histórica y su pago. Cansados de realizar trámites en Anses, como huellas y demás, desde hace meses no reciben respuestas positivas sobre la instancia legal iniciada desde hace más de ocho años y que también aguardan que sus sueldos sean mejorados; sobre todo cobrar un retroactivo.





Los juicios siguen cajoneados (fueron apelados) y sin fecha alguna de pago. Autoridades de Anses han declarado que comenzaron el pago de los mismos, pero parece que van muy lentos. Y a los pobres jubilados el tiempo les juega en contra en todo sentido. Muchos están cobrando 2.000 o 3.000 pesos menos y no aceptan la propuesta de la entidad, porque de hacerlo renunciarían al juicio y todo el dinero adeudado hasta el momento. Su paciencia se agota.





Para tener en claro que los jubilados con sentencia firme en el juicio anteriores al 30 de mayo del año pasado, se calcula que son entre 50.000 y 70.000 que deberían cobrar en promedio 350.000 pesos. De acuerdo a la ley tendrían que percibir el 100% de la retroactividad dentro de los 120 días desde dos años anteriores al reclamo administrativo y a la actualización del haber conforme a los índices del fallo. Si este grupo de jubilados acepta el acuerdo se le pagará en base al Ripte el 50% del retroactivo y la otra mitad en 12 cuotas trimestrales, que se actualizarán por el índice de movilidad, sin intereses. Esto es lo que claramente dice la ley vigente y anunciada por el actual Gobierno con bombos y platillos.





En tanto, a los beneficiarios sin sentencia firme (son unos 380.000 jubilados o pensionados de todo el país) solo se les considera la retroactividad hasta cuatro años. Los que acepten recibirán un 50% en una cuota y un 50% en 12 cuotas trimestrales. La quita sería un 70% menos que el reclamo judicial por el límite de los cuatro años.





A todo esto se le tiene que mejorar el haber mensual, que viene siendo mal pago según la ley aprobada por el Congreso nacional. Todo esto hasta el momento no se cumple. Se está pagando la Reparación Histórica a jubilados que no iniciaron demanda y que no han sido tan perjudicados, por los que sí lo han llevado a cabo. Pasan los meses y para los pobres jubilados todo parece un gran verso.





La única novedad informada a través del Boletín Oficial es que los jubilados y pensionados que no tienen juicio alguno y que obtuvieron un reajuste de haberes de oficio antes de setiembre de 2017 y aún no consintieron la suba, tendrán tiempo de hacerlo hasta el 28 de febrero.





En los considerandos, se señala que "en virtud de la dinámica que ha tenido el programa resulta conveniente extender hasta el 28 de febrero de 2018, el plazo para que los titulares del beneficio que obtuvieron un reajuste anticipado con anterioridad al mensual setiembre 2017 presten su consentimiento y suscriban el Acuerdo del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".





El trámite es esencial, ya que los jubilados que no lo hagan perderán el reajuste y volverán a cobrar los haberes que percibían antes de la puesta en marcha del programa de Reparación Histórica.





El programa lanzado por el gobierno de Cambiemos hace casi dos años no fue aceptado por la gran mayoría de los jubilados y pensionados. Quienes lo hagan recibirán el reajuste de sus haberes y no podrán volver a presentar demandas contra la Anses.





Pero la gente que tiene juicio sigue esperando y todo suena como un Gran Verso. Los meses y años pasan y el pago a las personas que iniciaron hace años un reclamo justo sigue sin aparecer. Muchos han fallecido esperando su justo pago de un haber bastardeado y que no es el que dicen que tienen que pagarles.