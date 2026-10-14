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Se vienen tres jornadas a puro rock en Tribus Club de Arte

La programación se desarrollará del jueves 15 al sábado 17 de octubre en el espacio cultural de Santa Fe, Tribus Club de Arte

14 de octubre 2026 · 14:51hs
Se vienen tres jornadas a puro rock en Tribus Club de Arte

Tribus Club de Arte renueva su agenda musical con tres jornadas dedicadas al rock, el punk y los homenajes a grandes referentes de la música. Del jueves 15 al sábado 17 de octubre, el espacio ubicado en República de Siria 3572, en Santa Fe, recibirá a Bajo el Signo de Géminis, The Barrios RNR, Cadena Perpetua, Erection, Maleducado, Sentir Nacional y Día H, con propuestas para distintos públicos y opciones de acceso gratuito.

Tribus Club de Arte presenta una agenda con punk, rock y homenajes

La programación comenzará el jueves 15, a las 21, con Bajo el Signo de Géminis, agrupación que rinde homenaje al rock santafesino, junto a The Barrios RNR, con un tributo a Guasones. La fecha tendrá entrada libre y gratuita y abrirá un fin de semana dedicado a celebrar la música en vivo y el encuentro entre artistas y público.

El viernes 16, también desde las 21, será el turno de Cadena Perpetua. La banda llegará a Tribus para presentar su último disco, El Club de los Parecidos, acompañada por Erection, el proyecto de Vom Ritchie, baterista de Die Toten Hosen, y Maleducado. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del espacio y a través de Ticketway.

La actividad continuará el sábado 17, a las 21, con Sentir Nacional y su homenaje a Ricardo Iorio. El repertorio recorrerá clásicos de su trayectoria y rendirá tributo a una figura fundamental del heavy metal argentino. La presentación será con entrada libre y gratuita.

La jornada del sábado tendrá una segunda propuesta a la medianoche. A las 23.59, Día H llegará con su homenaje a Héroes del Silencio, en una celebración que contará con la participación de Bendecida junto a la cantante Marcela Banni. El espectáculo también tendrá entrada libre y gratuita.

Con una programación que combina bandas en vivo, tributos y artistas de distintas vertientes del rock, Tribus Club de Arte propone una nueva oportunidad para disfrutar de la música en comunidad y encontrarse con canciones que forman parte de la historia del género.

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Tribus Club de Arte Santa Fe Rock punk
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