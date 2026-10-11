Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Artistas de Paraná se reunirán en una muestra de música, danza y artes plásticas para recaudar fondos destinados al Hospital San Martín de Hernandarias.

La actividad comenzará a las 19 en la sede ubicada en Urquiza 1135. Organizada por el Círculo Médico Departamento Paraná, la iniciativa busca vincular distintas expresiones artísticas con una acción solidaria destinada a acompañar a una institución de salud pública de Entre Ríos.

Durante la jornada se expondrán obras del Taller de Pintura Romina Burone y habrá presentaciones en vivo. La cantante Azul Brasesco, la cantautora Candela Clavel Heis y el músico Marcelo Dayer formarán parte de la propuesta. También participarán los bailarines de tango Ezequiel Vázquez y Ana Romero, junto a Ezequiel Quiñones y Judith Zárate, quienes ofrecerán una presentación de folklore. Además, la doctora Trinidad Rodríguez Lombardi presentará su libro El linaje.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse a través de Eventbrite, en el sitio muestraartistadelparana2026.eventbrite.com.ar

Una iniciativa para acompañar la salud pública

El dinero recaudado será destinado al Hospital Vecinal San Martín de Villa Hernandarias, un centro de salud clave para la localidad y su zona rural de influencia. La institución brinda atención médica general y cuenta con guardia las 24 horas. Además, es el único establecimiento de la ciudad con internación y guardia, por lo que cumple un papel fundamental en la atención de la comunidad.

El aporte permitirá acompañar el trabajo del hospital, que brinda asistencia a más de 6.000 habitantes de Villa Hernandarias y sus alrededores.

La muestra fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná, en reconocimiento a su contribución a la vida artística de la ciudad.

Con esta novena edición, el Círculo Médico renueva una propuesta que reúne a artistas y público en torno a un objetivo común: hacer de la cultura una oportunidad para colaborar con la salud y el bienestar de la comunidad.