Uno Entre Rios | Escenario | artistas

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Artistas de Paraná se reunirán en una muestra de música, danza y artes plásticas para recaudar fondos destinados al Hospital San Martín de Hernandarias.

11 de octubre 2026 · 12:08hs
Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

La novena edición de la Muestra Artistas del Paraná se realizará el viernes 23 de octubre en el Círculo Médico de Paraná. La propuesta reunirá música, danza y artes plásticas, y destinará lo recaudado al Hospital Vecinal San Martín de Villa Hernandarias.

La actividad comenzará a las 19 en la sede ubicada en Urquiza 1135. Organizada por el Círculo Médico Departamento Paraná, la iniciativa busca vincular distintas expresiones artísticas con una acción solidaria destinada a acompañar a una institución de salud pública de Entre Ríos.

Durante la jornada se expondrán obras del Taller de Pintura Romina Burone y habrá presentaciones en vivo. La cantante Azul Brasesco, la cantautora Candela Clavel Heis y el músico Marcelo Dayer formarán parte de la propuesta. También participarán los bailarines de tango Ezequiel Vázquez y Ana Romero, junto a Ezequiel Quiñones y Judith Zárate, quienes ofrecerán una presentación de folklore. Además, la doctora Trinidad Rodríguez Lombardi presentará su libro El linaje.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse a través de Eventbrite, en el sitio muestraartistadelparana2026.eventbrite.com.ar

Una iniciativa para acompañar la salud pública

El dinero recaudado será destinado al Hospital Vecinal San Martín de Villa Hernandarias, un centro de salud clave para la localidad y su zona rural de influencia. La institución brinda atención médica general y cuenta con guardia las 24 horas. Además, es el único establecimiento de la ciudad con internación y guardia, por lo que cumple un papel fundamental en la atención de la comunidad.

El aporte permitirá acompañar el trabajo del hospital, que brinda asistencia a más de 6.000 habitantes de Villa Hernandarias y sus alrededores.

La muestra fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná, en reconocimiento a su contribución a la vida artística de la ciudad.

Con esta novena edición, el Círculo Médico renueva una propuesta que reúne a artistas y público en torno a un objetivo común: hacer de la cultura una oportunidad para colaborar con la salud y el bienestar de la comunidad.

artistas Paraná
Noticias relacionadas
la agenda de octubre del teatro 3 de febrero: axel, elena roger, kevin johansen y mas

La agenda de octubre del Teatro 3 de Febrero: Axel, Elena Roger, Kevin Johansen y más

Mariana Villafañe, la artista detrás de la tapa de No Te Va Gustar nominada a los Latin Grammy

Mariana Villafañe, la artista detrás de la tapa de No Te Va Gustar nominada a los Latin Grammy

Lali Espósito cumple 35 años: de la televisión a River Plate

Lali Espósito cumple 35 años: de la televisión a River Plate

Elena Roger anticipó su llegada a Paraná en un diálogo exclusivo con UNO

Elena Roger en diálogo exclusivo con UNO antes de su llegada a Paraná

Ver comentarios

Lo último

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Ultimo Momento
Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

La Renga, la pasión que llevó a Franco Cacciabue Greca a crear Terco Tour

La Renga, la pasión que llevó a Franco Cacciabue Greca a crear Terco Tour

Policiales
Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Entre Ríos: Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Entre Ríos: Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Dejanos tu comentario