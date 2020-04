Salidas recreativas: Alberto negó conflicto con gobernadores

El presidente Alberto Fernández aclaró ayer que “no hubo conflicto” con los gobiernos provinciales, entre ellos el entrerriano, que decidieron no habilitar las salidas recreativas para zonas de bajo riesgo y enfatizó que cada evaluación es potestad de las autoridades locales, en el marco de las regulaciones dispuestas por la Casa Rosada por la pandemia de coronavirus. No obstante, enfatizó: “También hay que preservar la salud psicológica. Presten atención, porque no podemos tener a la gente en un encierro eterno”.

“Lo único que tienen (los gobernadores) es vocación de cuidar a su gente, y por eso me tienen a su lado. Me han acompañado en todas las medidas y son los que conocen el territorio junto a los intendentes”, argumentó el primer mandatario. Y agregó: “Entiendo lo que dicen y los acompaño, no tenemos ninguna diferencia”.

Además de ratificar que “no hubo conflicto” con las autoridades provinciales en cuanto a que “el decreto prevé que las condiciones de salida las fijaba cada distrito según su situación epidemiológica”, Fernández expresó: “No quiero que a nadie se la vaya de las manos el control de la pandemia, que es lo que le permitió a la Argentina llegar adonde llegó. Y está claro que las cosas han salido bien hasta ahora”.

Embed

En ese contexto, el Presidente contó que el comunicado de los gobernadores fue difundido el domingo luego de una conversación que los mandatarios sostuvieron con él y destacó que estuvo de acuerdo con la posición común de sostener las restricciones en esos distritos. “Vengo recibiendo a los gobernadores para abrir ciertas actividades. Me reúno con especialistas en materia epidemiológica, que me plantearon que era necesario hacer algún grado de apertura para que la gente pudiera salir de las cuatro paredes para dar una vuelta y volver a la casa”, relató el primer mandatario. Incluso, tras instar a “preservar la salud psicológica de la gente”, les pidió a las autoridades locales: “Presten atención, porque tampoco podemos tener a la gente en un encierro eterno”.

Asimismo, Fernández señaló que “hay lugares con mucha circulación que tienen otros problemas que los lugares que no tienen coronavirus, pero en el caso donde la velocidad de contagio se redujo tanto, es posible dar esta oportunidad a la gente, que entendió los riesgos que corre”. diagnóstico.

Alberto Fernández justificó la decisión de los gobernadores: “Las cosas han salido bien”. Sin embargo, advirtió: “Si los intendentes piden no liberar la circulación porque no pueden controlarlo, lo entiendo y lo admito, pero no sé cuánto tiempo puede durar esto porque ya hay determinados datos que nos dicen que tenemos que encaminarnos a un proceso de liberación paulatina”.

Embed

Bordet postergó la decisión

Durante la conferencia de prensa virtual donde diariamente se brinda el informe epidemiológico, el gobernador Gustavo Bordet informó que la provincia se tomará una semana más para determinar la habilitación para salidas de esparcimiento. En ese marco, se informó que la medida dependerá del análisis que lleve a cabo el Comité de Emergencia Sanitaria (COES).

“Esta decisión está fundamentada en que Entre Ríos es una provincia que si bien no tiene circulación activa, está rodeada por provincias que sí la tienen, y estamos muy cercanos a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Rosario, a Santa Fe, a otros centros como el gran Chaco, y también a países cercanos como Brasil o fronterizos como Uruguay, donde la situación es completamente diferente”, expresó el mandatario. A continuación, precisó que cada municipio, de considerarlo necesario, puede solicitar la excepción para permitir las salidas de esparcimiento por el tiempo establecido de una hora por día y con una distancia no superior a los 500 metros de sus hogares.

Acto seguido detalló que para esto “deberá elevar un protocolo donde se establezcan cuáles serán las medidas de control y el Comité rápidamente evaluará y determinará si es factible la habilitación o no”. Y aclaró que “también tendrá que ver la situación epidemiológica a que está sometida cad