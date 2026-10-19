Victoria marchó para pedir justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario

La movilización partió desde Plaza Moreno hasta los Tribunales de Victoria. Reclamaron justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, cuyo cuerpo fue hallado en Rincón del Doll

La movilización partió desde Plaza Moreno hasta los Tribunales de Victoria. Reclamaron justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, cuyo cuerpo fue hallado en Rincón del Doll

La movilización partió desde Plaza Moreno hasta los Tribunales de Victoria. Reclamaron justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, cuyo cuerpo fue hallado en Rincón del Doll

La movilización partió desde Plaza Moreno hasta los Tribunales de Victoria. Reclamaron justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, cuyo cuerpo fue hallado en Rincón del Doll

Decenas de personas se movilizaron este lunes desde Plaza Moreno hasta los Tribunales de Victoria para reclamar justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, quien fuera hallada sin vida en Rincón del Doll tras estar 10 días desaparecida.

La concentración comenzó alrededor de las 9.30 horas en la Plaza Mariano Moreno. Desde allí, los participantes caminaron en silencio hasta la Plaza San Martín y llegaron a las puertas de los Tribunales de Victoria.

Los asistentes llevaron pancartas con mensajes que reclamaban justicia y esclarecimiento de las circunstancias en las que murió la mujer de 48 años y por la cual hay un hombre detenido, imputado por homicidio agravado por el vínculo, por tratarse de su pareja.

La investigación

El cuerpo de Bruselario fue encontrado el viernes en una zona de montes de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. A partir del hallazgo, se inició una investigación judicial. Por el hecho permanece detenido Cristian Díaz, de 33 años, quien fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

En paralelo, para este lunes a las 9 estaba prevista la realización de la autopsia en Oro Verde. Hasta el momento, no se informaron sus conclusiones.

La Fiscalía solicitará la prisión preventiva de Díaz mientras avanza la investigación. La medida deberá ser evaluada por la Justicia, en el marco del proceso judicial que busca determinar cómo ocurrió la muerte de Bruselario, publicó LT39.