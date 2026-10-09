Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del viernes 9 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 9 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

9 de octubre 2026 · 07:21hs
Horóscopo del viernes 9 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 9 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Hoy recupera un dinero perdido. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Bajo de moral, hable con sus amigos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Los astros le son propicios y se encuentra lleno de vitalidad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Olvídese de las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Es el momento de hacer el viaje de sus sueños. Va a conseguir sus metas profesionales. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los celos pueden herir su relación de pareja. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Intente practicar deporte con más regularidad.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 8 de octubre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Está en racha, todo lo que toca se convierte en oro. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Relájese y disfrute de la energía positiva que emana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. Adolecerá de dolores musculares sin importancia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ambiente familiar no precisamente idílico. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. No olvide tomar sus vacunas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Olvídese de invertir. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Contagiará su optimismo a todos los que le rodean.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Piense un poco más en usted y cuídese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día muy hogareño y familiar. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si sigue con sus caprichos, su pareja se va a desengañar. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Horóscopo Signo Octubre
Noticias relacionadas
horoscopo del martes 6 de octubre de 2026

Horóscopo del martes 6 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco   

Horóscopo del lunes 5 de octubre de 2026

Horóscopo.

Horóscopo del domingo 4 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Horóscopo del sábado 3 de octubre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Ultimo Momento
Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

Policiales
Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

Dejanos tu comentario