Horóscopo del viernes 9 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 9 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 9 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Hoy recupera un dinero perdido. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Bajo de moral, hable con sus amigos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Los astros le son propicios y se encuentra lleno de vitalidad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Olvídese de las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Es el momento de hacer el viaje de sus sueños. Va a conseguir sus metas profesionales. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los celos pueden herir su relación de pareja. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Intente practicar deporte con más regularidad.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Está en racha, todo lo que toca se convierte en oro. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Relájese y disfrute de la energía positiva que emana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. Adolecerá de dolores musculares sin importancia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ambiente familiar no precisamente idílico. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. No olvide tomar sus vacunas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Olvídese de invertir. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Contagiará su optimismo a todos los que le rodean.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Piense un poco más en usted y cuídese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día muy hogareño y familiar. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si sigue con sus caprichos, su pareja se va a desengañar. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.