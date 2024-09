Muerte de Vince en Ruta 12: testigos complicaron a Nicolás Sanabria

En la etapa de alegatos de apertura, el acusador público explicó: "La figura que hemos elegido es la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y anti-reglamentaria, entendiendo que el señor Sanabria ha violado las señales de tránsito al momento de ocurrir este hecho particular. Lo ha hecho con un nivel de alcohol en sangre superior a lo permitido y a una velocidad superior a la permitida en la zona en que ocurrió este hecho".

Por su parte, la abogada Beisel sostuvo: "El accidente de tránsito involucró a mi asistido, Nicolás, un joven trabajador de 28 años, con todo un futuro por delante, y al señor Adolfo Fernando Vince, de 44 años, padre de familia, también trabajador, quien lamentablemente aquel día falleció. Independientemente de lo que ha manifestado la acusación tanto pública como privada, esta defensa tiene para decir que la dinámica de este hecho no podrá ser comprobada".

Y añadió: "Partimos de un resultado muerte, aquella acaecida el 8 de enero del 2022, que no será discutida por esta defensa. El resultado muerte no será controvertido, pero sí voy a discutir la forma en que será reconstruido el hecho. Porque Nicolás no estaba intoxicado con 1.62,75 de alcohol en sangre, ni transitaba a exceso de velocidad permitido para esa zona, ni invadió el carril contrario haciendo caso omiso de la prohibición de traspaso, porque la misma no fue el producto de una maniobra antirreglamentaria. La prueba en que baso estas tres importantes proposiciones fácticas será nada más y nada menos que el informe técnico pericial que fuera confeccionado por dos importantes".

Finalmente, le aseguró al juez que "la dinámica de este hecho no podrá ser comprobada" y que podrá "dictar sentencia por el beneficio de la gran duda que le va a generar los terribles déficits de la tesis contraria".

juicio contra Nicolás Sanabria.jpg Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Testigos

En la primera jornada declararon varios testigos convocados por la Fiscalía y la querella. En primer lugar lo hizo un joven que llegó al lugar del hecho y bajó para ayudar. Contó que reconoció que uno de los vehículos accidentados era de Sanabria y que al llegar lo vio desorientado en el habitáculo del conductor "tirado hacia el medio" con el cinturón colocado. También aseguro que vio algo que lo sorprendió: "El velocímetro quedó en 150 kilómetros por hora".

Enseguida dio su testimonio la pareja de este último, quien relató que al llegar al lugar llamó a la policía y a una ambulancia. También dijo que evitó acercarse demasiado al sector del accidente y que más tarde se descompuso, por lo que se retiró con su pareja.

Posteriormente declaró un joven, Maximiliano, quien contó que "era amigo de Sanabria",, a quien conocían por haber trabajado en un frigorífico avícola de Hernandarias y que ambos son de Cerrito.

Sobre el día del siniestro vial, relató que la noche del 7 de enero estuvo en un cumpleaños y llamó a Sanabria para ir a un boliche de la zona de la costanera de Paraná. Sin embargo, al llegar al lugar no pudieron ingresar y entonces fueron a una estación de servicio. Añadió que allí comieron y tomaron bebidas alcohólica, pero dijo no recordar demasiado. Luego emprendieron el regreso a Cerrito, ambos en sus respectivos autos.

Al respecto, dijo que le recomendó a Sanabria que vaya atrás de él por que "consideraba más capacitado" y que "manejaba mejor". No obstante, dio cuenta que lo perdió de vista al poco tiempo y que finalmente lo encontró cuando el accidente se había concretado. Dijo que bajó de su vehículo y fue hasta el del acusado, a quien vio "con la irada desenfocada" y que estaba "diferente" a como lo vio minutos antes en la estación de servicio.

El testigo también contó un momento desgarrador: cuando se acercó a una mujer, cerca de donde quedó la camioneta de Vince, y supo que el fallecido era su tío padrino. "En ese momento me quebré", sostuvo.

Pericias

Más tarde comparecieron una médica de la policía, una Bioquímica con especialidad en Toxicología forense y el médico forense que realizó la autopsia al cuerpo y quien hizo el cálculo de alcoholemia retrospectiva.

En primer lugar, la médica policial señaló que determinó múltiples fracturas en el cuerpo de la víctima fatal del choque. En cuanto a Sanabria, refirió que en una primera instancia no recibió su consentimiento para la extracción de sangre, clave para determinar el alcohol en sangre.

Al respecto, dijo que le requirió el permiso cerca de las ocho de la mañana y no lo consiguió. Además, detalló que al verlo notó que tenía olor a alcohol y que se le dificultaba hablar. Finalmente, afirmó que insistió a las 11.40 y allí sí pudo extraer la muestra ya que lo vio "más tranquilo, colaborador y hablaba distinto".

A su turno, la Bioquímica que analizó la sangre de Sanabria señaló que se determinó que tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre. Su conclusión fue reforzada minutos después por el médico forense, quien calculó cuanto alcohol en sangre tenía Sanabria al momento del hecho. Explicó al Tribunal que ello se determina con un cálculo matemático probado en todo el mundo y que es posible saberlo ya que el alcohol se elimina del cuerpo de manera constante, siempre que haya más de 0,7 gramos.

El profesional explicó que se concluyó que el acusado tenía 1,62.75 gramos de alcohol en sangre antes de que su cuerpo elimine lo suficiente. "Con este grado, la persona presenta dificultad para hablar y caminar; reflejos disminuidos y falta de capacidad de pensamiento", completó.

El juicio continuará este miércoles con los testigos de la defensa.

El siniestro

El trágico accidente ocurrió antes de las 8 de la mañana del 8 de enero de 2022, sobre el kilómetro 485 de la Ruta Nacional 12, a la altura de la mencionada localidad del departamento Paraná. Sanabria, quien conducía un Chevrolet Cruze, colisionó de frente contra una camioneta Renault Oroch que era guiada por Vince, quien se dirigía a su trabajo.