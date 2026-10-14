River Plate no pudo con Sarmiento en un partido pendiente y complica su futuro

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Clausura. Con el resultado está fuera de la zona de playoff.

River empató de visitante en un partido pendiente de la fecha 11.

River Plate igualó 1-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón por el cruce pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. Con este resultado, la visita sigue afuera de los puestos de Playoffs y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 vía Tabla Anual. Por otro lado, su rival cosechó un valioso punto porque se coloca en la cuarta posición de la Zona B con 20 unidades, a 2 de los líderes (Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors)

El Millonario se encontró por detrás en el resultado a los 14 minutos del partido. Un lateral del Verde en territorio ajeno terminó con un desborde de Julián Mavilla sobre el costado derecho seguido de un centro a la carrera de Julián Contrera , quien empujó la pelota a la red para convertir el 1-0 en la provincia de Buenos Aires . A partir de ahí, ambos equipos registraron avances sin éxito frente al arco de Thyago Ayala hasta que llegó el entretiempo.

Ya en la segunda parte, el conjunto de Leonardo Ponzio mostró otra cara desde el atrevimiento y la gambeta de Thiago Almada y Ángel Correa, sumado a las apariciones por sorpresa de Gonzalo Montiel en el área. Cachete marcó dos goles, aunque uno de ellos fue anulado a falta de media hora por una evidente mano previa de Fausto Vera. El defensor se tomó revancha a 20′ del final porque recibió un pase a la carrera de Almada y definió ante la salida de Ayala para convertir la igualdad definitiva.

Ahora, River Plate volverá a jugar este domingo desde las 20:15 contra Belgrano en Córdoba, mientras que Sarmiento lo hará el lunes a partir de las 19:00 frente a Barracas Central como local.

Minuto a minuto

92 minutos: otra tapada de Ayala

El cabezazo de Nicolás Otamendi a la salida de un córner fue al cuerpo del arquero de Sarmiento.

¡Adicionaron ocho minutos!

84 minutos: nueva modificación en River Plate

Lucas Beltrán por Sebastián Driussi.

77 minutos: segunda ocasión de Pereyra

El atacante del Millonario aprovechó un centro de Pancho Ortega para abrir su pie derecho en el remate, pero la pelota se fue a centímetros de un palo.

72 MINUTOS: ¡PEREYRA CASI CONVIERTE EL SEGUNDO GOL EN SU PRIMERA JUGADA!

Lautaro sacó un tremendo derechazo que forzó un tremendo manotazo de Ayala al córner. El juvenil ingresó junto a Francisco Ortega en lugar de Tomás Galván y Marcos Acuña.

70 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel recibió un magnífico pase de Thiago Almada, pisó el área y definió entre las piernas de Thyago Ayala

70 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

69 minutos: Tobías Andrada, amonestado

El volante de River Plate se llevó la cartulina por una falta sobre Julián Contrera.

61 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A RIVER PLATE!

El árbitro Sebastián Zunino invalidó la acción a instancias del VAR por una clara mano de Fausto Vera antes de mandar el centro cabeceado por Gonzalo Montiel.

52 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE AYALA!

El guardameta de Sarmiento contuvo en dos tiempos un potente remate de Ángel Correa dentro del área.

46 minutos: atajada clave de Beltrán

El arquero de River Plate rechazó un tiro de Santiago Salle a quemarropa.

¡INICIÓ LA SEGUNDA PARTE!

40 minutos: Sarmiento volvió a acercarse al arco de Beltrán

Jhon Rentería sacudió un disparo que se fue a centímetros de un palo.

38 minutos: nueva aparición de Thyago Ayala

El guardameta local contuvo sin problemas un remate de Ángel Correa a distancia.

36 minutos: Thiago Almada probó suerte con la pelota parada

La pegada del ex hombre de Atlético de Madrid mandó el balón por encima del travesaño.

34 MINUTOS: ¡DOBLE INTERVENCIÓN DE AYALA PARA EVITAR EL EMPATE!

El arquero de Sarmiento despejó un intento de Tomás Galván hacia un costado y, en el rebote, interceptó el centro que iba en dirección a Sebastián Driussi.

30 minutos: Contrera aceleró para Sarmiento

El atacante del Verde desenfundó un remate desde lejos, que terminó en las manos de Santiago Beltrán.

25 minutos: River Plate empuja para buscar el empate

El Millonario tiene el dominio de la pelota, pero Sarmiento controla el partido sin avances claros sobre el arco de Thyago Ayala.

16 minutos: Correa respondió para River Plate

Angelito ejecutó un tiro sin potencia desde afuera del área a las manos del arquero Thyago Ayala.

14 MINUTOS: ¡GOL DE SARMIENTO!

Julián Mavilla desbordó sobre el costado derecho y levantó un centro a baja altura que empujó Julián Contrera a la red.

10 MINUTOS: ¡DRIUSSI ESTRELLÓ UN REMATE EN EL TRAVESAÑO!

El goleador estuvo atento para buscar un centro de Ángel Correa al área chica, se anticipó a Renzo Orihuela y ensayó un disparo de primera que pegó en el parante superior.

3 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A SARMIENTO!

El zurdazo de Lucas Suárez en la puerta del área fue rechazado por el caño derecho de Santiago Beltrán en la primera llegada de riesgo en el partido.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

FORMACIONES DE SARMIENTO Y RIVER CONFIRMADAS!

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.