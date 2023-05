Desarme voluntario: pagan desde $22.000 por arma

Embed

"Forma parte de un programa federal. Queremos aclarar que el desarme voluntario es anónimo, es decir que a la persona no se le pide acreditación acerca del vínculo con el arma. Se supone que no son, en este caso, legítimos usuarios; muchas veces son armas que han heredado de abuelos o de personas que han fallecido y han quedado en la familia. Entonces se hace un acta de entrega y luego con una prensa hidráulica se destruye el arma frente a la persona que la entregó. Se le brinda un ticket que luego puede presentar en cualquier Rapipago, para cobrar", detalló la consultada.

El acto de entrega del arma “implica una amnistía penal. Estamos hablando de tenedores de armas que no son legítimos usuarios, que no tienen un carnet que los habilite para la tenencia de esa arma, lo cual sería un ilícito penal, pero en este caso, mientras dura el operativo se genera esa amnistía penal, es decir que no tiene ninguna consecuencia penal tener el arma sin el carnet que lo habilita como legítimo usuario”.

Durante el último operativo, realizado en Concordia, se recolectaron 50 armas y unas 500 municiones. Planean superar ésta cifra.