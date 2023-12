La despedida de Alberto Fernández de la Casa Rosada: "Dejo un país en marcha"

Embed [CASA ROSADA] En el brindis de despedida en @CasaRosada, Alberto Fernández dijo: "La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando.." pic.twitter.com/744pzfDnv3 — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) December 6, 2023

"Hoy es objetivamente el último día que vengo a la Casa Rosada", dijo Fernández al recordar que este jueves viajará a Brasil para participar de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Río de Janeiro, lo cual será su última actividad como mandatario.

Acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la vocera presidencial Gabriela Cerruti, el mandatario dijo que se iba "con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales", aunque expresó "un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza".

Acerca de la herencia que deja a su sucesor, Javier Milei, dijo: "No tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000, como el que me tocó a mí", y agregó que "recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años".

LEER MÁS: Javier Milei nombró a presidentes del BCRA y Banco Nación

"Va a recibir 7.000 obras públicas nuevas en el país, 4.000 terminadas, 3.000 en marcha", con "140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se las dio", a las que se suman otras "95.000 viviendas en proceso de construcción con lo cual, si sigue va a haber 95.000 familias nuevas que van a poder acceder a su casa", según precisó.

También sostuvo que MIlei "va a encontrar universidades en marcha, con nuevos edificios mejorados", una salud pública que él encontró "cerrada y diezmada" pero que ahora está "funcionando a pleno", además de "un satélite más en órbita" y vacunas contra el Covid que se elaboran en Argentina.

Embed "Como dice el 'Flaco', no todo tiempo pasado fue mejor"



Alberto Fernández citó a Luis Alberto Spinetta en su despedida de los trabajadores de Casa Rosada: "Mañana es mejor".



@Stellasmg pic.twitter.com/1KcXt8273l — Corta (@somoscorta) December 6, 2023

"Me voy por la misma puerta que entré, con el mismo auto con el que entré, y me voy a la misma casa de donde salí, y espero verlos a todos ustedes y siempre poder mirarlos a los ojos, porque ustedes y yo sabemos que trabajamos por la gente. Me voy con la tranquilidad de que nunca dictamos una medida en perjuicio de los que menos tienen, jamás", expresó el Presidente.

Y concluyó su despedida de la Casa de Gobierno con una cita de Luis Alberto Spinetta: "Como dice el Flaco en su Cantata de Puentes Amarillos, no me hagan decir que todo el tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor".